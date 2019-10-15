Россиянам показали новую радиостанцию на базе БТР

Самую современную российскую радиостанцию на базе БТР показали вблизи

Радиостанция может вести радиосвязь на стоянке и в движении.

В новом выпуске программы «Военная приемка» связисты впервые показали широкой публике модернизированную радиостанцию Р-166-05 на базе БТР-80, которая является личной радиостанцией командира соединения.

«Если портативные радиостанции имеют дальность не более четырех километров, то этот комплекс позволяет вести радиосвязь в движении в КВ-диапазоне на расстояние до 250 километров, а на стоянке — на дальности до 1000 километров», — сказал начальник 16-го ЦНИИ МО РФ Валерий Жужома.

Станция является частью комплекса «Антей». Входящее в состав оборудование и антенные системы позволяют обеспечить требуемую дальность и качество радиосвязи, в том числе в условиях преднамеренных помех. Благодаря наличию автоматизированной системы управления, время подготовки изделия к работе не превышает 10 мин.