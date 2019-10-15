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Самую современную российскую радиостанцию на базе БТР показали вблизи 

ТК «Звезда» 1 час назад
Россиянам показали новую радиостанцию на базе БТР
Фото: Стоп-кадр из видео
Радиостанция может вести радиосвязь на стоянке и в движении.
В новом выпуске программы «Военная приемка» связисты впервые показали широкой публике модернизированную радиостанцию Р-166-05 на базе БТР-80, которая является личной радиостанцией командира соединения.
«Если портативные радиостанции имеют дальность не более четырех километров, то этот комплекс позволяет вести радиосвязь в движении в КВ-диапазоне на расстояние до 250 километров, а на стоянке — на дальности до 1000 километров», — сказал начальник 16-го ЦНИИ МО РФ Валерий Жужома.
Станция является частью комплекса «Антей». Входящее в состав оборудование и антенные системы позволяют обеспечить требуемую дальность и качество радиосвязи, в том числе в условиях преднамеренных помех. Благодаря наличию автоматизированной системы управления, время подготовки изделия к работе не превышает 10 мин.
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Армия , Войска
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