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Армейский спецназ США получит на вооружение новый автомобиль 

Российская Газета 1 час назад
Спецназ США получит на вооружение новый автомобиль
Фото: Twitter
Армия США получит на вооружение новый среднеразмерный пикап Chevrolet Colorado. С 2020 года автомобиль начнет поставляться в войска вариантах ZR2 и ZR2 Bison. Всего планируется выпустить около 650 машин.
Как сообщает Defence Blog, презентация автомобиля состоялась на ежегодной конференции ассоциации армии Соединенных Штатов. Военные пикапы оснащены 186-сильным дизельным двигателем мощностью 2,8 литров и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Пентагон предъявил к производителям требование, чтобы автомобиль должен быть достаточно легким, чтобы его можно было перевозить на вертолетах UH-60 Blackhawk и CH-47 Chinook. На машине по шоссе и бездорожью должны передвигаться до девяти солдат и все их снаряжение. Учитывая тактико-технические требования можно предположить, что сначала машины поступят на вооружение подразделений спецназа.
Президент компании GM Defense Дэвид Элбриттон отметил, что будут продолжать "разработку автомобиля, который позволит армейским подразделениям передвигаться по полю боя с большей легкостью и надежностью”.
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Комментарии
Армия , Пентагон , США
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