Путин обсудил поставки С-400 в Саудовскую Аравию

Путин и саудовский король обсудили поставки вооружения из России

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд обсудили военно-техническое сотрудничество между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, у стран «имеются планы» по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Саудовскую Аравию. Пресс-секретарь не раскрыл подробности обсуждения, отметив, что сказать «пока нечего».

Песков добавил, что государства продолжат обсуждать сотрудничество в этой сфере.