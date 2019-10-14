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Путин и саудовский король обсудили поставки вооружения из России 

Lenta.ru 1 час назад
Путин обсудил поставки С-400 в Саудовскую Аравию
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд обсудили военно-техническое сотрудничество между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам Пескова, у стран «имеются планы» по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Саудовскую Аравию. Пресс-секретарь не раскрыл подробности обсуждения, отметив, что сказать «пока нечего».
Песков добавил, что государства продолжат обсуждать сотрудничество в этой сфере.
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Армия , Владимир Путин , Саудовская Аравия
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