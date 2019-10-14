Британский спецназ готов покинуть Сирию

СМИ сообщили о готовности британского спецназа покинуть Сирию

Издание уверяет, что подготовка к поэтапному выводу британских сил из страны уже началась. По данным газеты, в Сирии находятся несколько сотен британских спецназовцев. Они покинут страну в случае полного вывода войск США с территории.

Министерство обороны Великобритании не комментирует данные о задачах своих военных в Сирии.