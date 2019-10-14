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СМИ сообщили о готовности британского спецназа покинуть Сирию 

Говорит Москва 31 минуту назад
Британский спецназ готов покинуть Сирию
Фото: Reuters
Издание уверяет, что подготовка к поэтапному выводу британских сил из страны уже началась. По данным газеты, в Сирии находятся несколько сотен британских спецназовцев. Они покинут страну в случае полного вывода войск США с территории.
Министерство обороны Великобритании не комментирует данные о задачах своих военных в Сирии.
Накануне о выводе войск США из арабского государства заявил глава Пентагона. Марк Эспер подчеркнул, что это решение связано с операцией «Источник мира», которую Турция проводит на севере Сирии. Военные действия начались 9 октября.
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Армия , Африка , Ближний Восток , В мире , Войска , Конфликты , Оружие , США , Марк Эспер , Пентагон , Сирия
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