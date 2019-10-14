Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55

На кадрах можно увидеть сам танк, а также вооруженных мужчин, которые кричат «Аллаху акбар!».

Как отмечает автор публикации, бойцам ССА, которых он называет «бывшими террористами Аль-Каиды » (запрещена в России), удалось захватить боевую машину и убить нескольких сирийских военных благодаря поддержке турецких Военно-воздушных сил. При этом, пишет Тагвей, сирийские правительственные войска и возглавляемое курдами движение «Сирийские демократические силы» (СДС) остались без поддержки с воздуха из-за отказа российских ВКС присоединиться к военным действиям.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Манбидж практически одновременно прибыли бойцы поддерживаемой Турцией ССА и САА. До этого стало известно, что курды договорились с Дамаском о размещении правительственных войск вдоль северных границ Сирии. Предполагается, что сирийская армия займет территории от города Манбидж на северо-западе до города Дерик (также известен как Эль-Маликия) на северо-востоке страны.