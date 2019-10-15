Литва пустила к своей границе американские танки

Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки

Ровно год назад литовский министр обороны Раймундас Кароблис встретился с американским коллегой Джеймсом Меттисом и договорился о долгосрочном сотрудничестве. И вот уже в Прибалтике разворачивается бронетанковый батальон НАТО . Одновременно Вильнюс пытается восстановить отношения с соседним Минском . Это важно для Литвы , но теперь их диалог под угрозой: американский контингент разместился в непосредственной близости от белорусской границы, и в сопредельном государстве не в восторге от этого соседства. Какие цели преследует Литва, пытаясь дружить одновременно и с Западом, и с Востоком, — в материале «Ленты.ру».

Прагматичный подход

На прошлогодней встрече Кароблис говорил Джеймсу Меттису, что Литве не хватает американской военной поддержки: «Если говорить о присутствии, то нужно, чтобы военные США бывали здесь чаще».

В сентябре 2019-го стало известно, что через месяц в Литву в рамках операции «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve) прибудет американский батальон — более 500 военнослужащих. Военные приехали в Прибалтику 14 октября. С собой они привезли тяжелую технику: 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley и 70 колесных транспортных средств. Еще 70 солдат и 12 танков Abrams уже приехали в Литву в августе для участия в учениях.

Американские военные проведут в Литве полгода. Предполагается, что все это время они будут усердно тренироваться, налаживать сотрудничество и обмен опытом с местными военнослужащими, помогать с проектом механизации литовской армии. Официальный Вильнюс обязуется в качестве принимающей стороны оказывать американцам необходимую поддержку. Министр Кароблис особенно подчеркивал, что Литва впервые принимает контингент НАТО на долгосрочной основе, и это стало результатом долгой работы.

Mindaugas Kulbis / AP

Однако успех в сотрудничестве с западными партнерами может омрачить ухудшение отношений с партнерами на востоке. Дело в том, что американский контингент разместят на полигоне Пабраде, в десятке километров от границы с Белоруссией , и Минску предсказуемо не понравится такая близость сил НАТО. А между тем Вильнюс после смены власти очень рассчитывает на восстановление перспективных отношений с соседом.

Литва и Белоруссия имеют много транзитно-экономических связей, их дальнейшее развитие сулит бизнесу большую выгоду. Однако стараниями прошлого президента Литвы Дали Грибаускайте отношения между странами сейчас практически разрушены. Она вела себя так, будто возглавляет бастион свободного мира на границе с Мордором и не стеснялась уничижительно-агрессивной риторики в отношении Минска.

В частности, Вильнюс очень раздражал и до сих пор раздражает факт строительства в Белоруссии Островецкой АЭС неподалеку от литовской границы. Этот объект объявлен «небезопасным» и рассматривается как серьезная угроза. Еще одной угрозой стало тесное российско-белорусское военное сотрудничество. В Вильнюсе не сомневаются, что Россия вынашивает захватнические планы в отношении стран Балтии, поэтому никогда не жалели нелестных эпитетов в адрес Москвы и Минска, называя обе страны вражескими.

Но минувшим летом Грибаускайте сменил экономист Гитанас Науседа, и при нем власти начали задумываться о диалоге с Белоруссией — хотя бы ради того, чтобы остановить ее сближение с Россией в таможенной, торговой, финансовой, энергетической сферах в рамках интеграции и переориентировать Белоруссию на выгодное сотрудничество с другими соседями. По словам главы литовского МИДа Линаса Линкявичюса, «Россия де-юре и де-факто приближается к границам Литвы», а отсутствие крепких отношений с Белоруссией только «изолирует наши возможности повлиять на нее».

Frank Franklin II / AP

Президент российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич объяснил «Ленте.ру», что Науседа у себя в стране считается прагматиком, поэтому литовцы, которым надоела агрессивная риторика и плохие отношения с соседями, предпочли именно такого главу государства.

«Соперником нынешнего президента во втором туре выборов была Ингрида Шимоните — практически клон Дали Грибаускайте, только помоложе. От Грибаускайте литовцы изрядно устали, поэтому ее клон президентства не получил. Гитанас Науседа хитрее. Недаром же он сказал, что с Москвой, дескать, общаться очень сложно, хоть он не исключает своей поездки даже туда, а вот с Минском можно попробовать подружиться. Но и тут Науседе придется пробираться через баррикады, нагроможденные его предшественницей. Мне очень хотелось бы узнать, как Науседа собирается дружить с Минском, пока в законодательстве Литовской Республики в связи со строительством БелАЭС прописан запрет на покупку электроэнергии у Белоруссии», — рассуждает Межевич.

«Серебряная стрела» раздора

Науседа уже начал в меру своих возможностей аккуратный поворот на восток. Так, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в сентябре, после встречи с польским коллегой Матеушем Моравецким, заявил, что их страны рассматривают проекты, которые могли бы помочь Белоруссии «обрести энергетическую независимость от России». К этой задаче можно было бы привлечь бизнес и оживить экономические связи между государствами.

Лично президент Литвы выразил готовность предоставить Белоруссии «альтернативные маршруты» импорта нефти — например, через порт в Клайпеде. Науседа рассказал в интервью CNN, что «отчаянно пытается» развивать хорошие отношения с Минском, поскольку Вильнюс не хочет оказаться зажатым между недружественными странами, то есть Россией и сферой российского влияния с одной стороны и странами ЕС — с другой.

«Мы должны попытаться помочь белорусам сохранить хотя бы некоторую независимость», — пояснил глава государства.

Однако вряд ли президент Александр Лукашенко воспримет американский танковый батальон у своих границ как знак дружественных намерений. Численность контингента здесь роли не играет, ведь при наличии налаженной логистики быстрая переброска куда более крупных сил не станет проблемой для боеспособной армии. А крупные подразделения НАТО регулярно прибывают на территорию Прибалтики.

Например, с 23 сентября по 6 октября в Латвии проводились маневры «Серебряная стрела-2019» (Silver Arrow), в которых участвовали три тысячи военнослужащих из 12 стран: Албании, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Черногории, Чехии и Эстонии. По легенде, подразделения «противника» подступили к Риге с севера. Задача союзников заключалась в том, чтобы задержать их, отбить первую атаку, дождаться подкрепления, а после контратакой выбить неприятеля назад, на северный берег реки Гауи. Маневры завершились масштабным «боем» в Адажи, в окрестностях Риги, в ходе которого произошло массовое «столкновение» танков и другой боевой гусеничной техники.

Впрочем, Латвия по крайней мере заранее направила Белоруссии предложение прислать двух военных на эти маневры в качестве наблюдателей, Литва же подобных реверансов соседу не делала.

При этом Минск проявляет в военных вопросах тактичность. Например, в этом году совместные российско-белорусские учения «Щит союза-2019», состоявшиеся в сентябре, перенесли в Нижегородскую область — вероятно, по инициативе Лукашенко. Аналогичные учения, проходившие на территории Белоруссии два года назад, вызвали в Прибалтике настоящую панику. Поэтому с появлением постоянного контингента НАТО у своих границ Минск имеет все основания считать, что его обманули в лучших чувствах.

Очевидные приоритеты

Однако не стоит забывать, что стремление подружиться с Минском у Вильнюса появилось совсем недавно, а сотрудничество с НАТО — это уже давняя традиция. «Мы последовательно и терпеливо добивались расширения долгосрочного военного присутствия США в Литве и во всем регионе. Поэтому прибытие батальона армии США на длительный период является хорошей и ожидаемой новостью, результатом наших долгосрочных усилий», — с гордостью объясняет министр обороны Литвы Кароблис.

Cliff Owen / AP

За последние годы республика вложила крупные суммы в модернизацию полигонов в Пабраде, Казлу-Руде и в Гайжюнае, чтобы объекты соответствовали ожиданиям американских военных. «С появлением инфраструктуры становится возможным более частое присутствие американцев. Это будет способствовать улучшению мощностей сдерживания», — сказал глава Минобороны , имея в виду сдерживание «российской экспансии», которой так боятся в Прибалтике.

Одним из крупных проектов стал первый в регионе авиаполигон для отработки ударов по наземным целям силами НАТО, расположенный близ города Казлу-Руде в Мариямпольском районе, в 60 километрах от границы с Россией. Его строили при участии инженерного подразделения ВВС США Red Horse, финансирование осуществлялось за счет Европейской инициативы США по предоставлению гарантий безопасности (European Reassurance Initiative, ERI). Первые стрельбы на авиаполигоне Казлу-Руда прошли в октябре 2018 года в рамках региональных учений по управлению атаками с воздуха.

США поддерживают сотрудничество с Литвой, потому что оно выгодно для военно-промышленного комплекса: Вильнюс активно закупает оружие — например, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Они обошлись в 17,7 миллиона долларов, пятую часть этой суммы в качестве военной помощи выделили США, остальные деньги поступили из бюджета Литовской Республики.

В июле 2019 года США передали Литве аппаратуру для пограничной службы стоимостью около пяти миллионов долларов. А в конце августа 2019-го стало известно, что Литва станет третьей страной, на вооружение армии которой поступят американские боевые внедорожники JLTV — всего 500 бронемашин, оснащенных пулеметами M2. Стоимость автомобилей, вооружения и запчастей вместе с логистическими издержками предварительно оценивается в 170,8 миллиона долларов.

Эстония, Латвия и Литва заинтересованы в том, чтобы размещать военные объекты НАТО на своей территории, — они поддерживают экономику, приносят дополнительное финансирование других стран и организаций. Так, весной 2018 года состоялась встреча президента США Дональда Трампа с главами стран Прибалтики, по итогам ее была подписана «Совместная декларация безопасности». В ней заявлено, что США предоставят Литве, Латвии и Эстонии около 100 миллионов долларов на приобретение крупнокалиберных вооружений и еще свыше 70 миллионов — на реализацию программ по укреплению вооруженных сил. Вашингтон тоже в выигрыше, поскольку он добивается создания вокруг России «санитарной зоны безопасности».

В Литве неоднократно заявляли, что считают США главным союзником, способным дать прибалтийским странам надежные гарантии безопасности. Поэтому отношения с этим союзником будут всегда в приоритете. Конечно, для Вильнюса было бы заманчиво договориться и с соседним Минском, чтобы попытаться «выдернуть» его из сферы влияния России, и наладить новые деловые связи. Но поступаться интересами НАТО ради спокойствия белорусов ни Литва, ни другие страны Прибалтики точно не станут.