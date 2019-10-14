В Средиземном море запустили «Калибры»

Российский фрегат провел стрельбы «Калибрами» в Восточном Средиземноморье

Фрегат ВМФ России "Адмирал Макаров " провел учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье, в частности, применялись ракеты "Калибр", сообщил журналистам командир корабля капитан второго ранга Антон Куприн.

"Все вооружение корабля проверено в бою в предыдущих двух годах, они непосредственно выполнены стрельбы "Калибрами", выполнены стрельбы и зенитными комплексами … Корабли такого же проекта уже неоднократно выполняли задачи в Средиземном море, и на сегодняшний день это, пожалуй, самое современное оружие России", — сказал Куприн журналистам.

Командир фрегата добавил, что по пути в Тартус "Адмирал Макаров" также выполнил дипломатическую миссию. На греческий остров Корфу, где проходила Русская неделя, корабль доставил главную икону ВМФ — образ святого апостола Андрея Первозванного. До конца года фрегат будет находиться в дальнем походе в составе Средиземноморской эскадры.

"Адмирал Макаров" — третий фрегат проекта 11356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль, названный в честь адмирала русского флота Степана Макарова (1849-1904), входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Корабль был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, пополнил состав ВМФ России в конце декабря 2017 года, а в Севастополь прибыл в начале октября 2018-го после выполнения задач в Средиземном море.

Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение около четырех тысяч тонн и способны развивать скорость до 30 узлов. Они вооружены, в частности, ракетным комплексом "Калибр", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1" и ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш", артиллерией, торпедными аппаратами и реактивной бомбометной установкой.