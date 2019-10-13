Сирийская армия движется на север страны для противостояния Турции

Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА

"Подразделения сирийской армии начали движение в сторону севера для противостояния турецкой агрессии", — пишет агентство.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил со ссылкой на собственный источник, что армия САР может в ближайшие 48 часов войти в города Манбидж и Кобани.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана террористической группировки "Исламское государство" *. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

*Террористическая организация, запрещенная в России