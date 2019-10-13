Военный эксперт указал на финансовые дыры российской армии

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на невозможность повторения холодной войны. Такое заявление глава государства сделал в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, сообщает ТАСС. Отвечая на вопрос, сможет ли новая гонка вооружений спровоцировать начало второй холодной войны, Путин заявил, что не хотел бы подобного развития событий.

В то же время он сообщил, что Россию возможная холодная война затронет в наименьшей степени. Такое заявление он объяснил тем, что государство имеет «перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире».

Ранее глава комитета Госдумы РФ по обороне Шаманов раскритиковал правительство, которое, по его мнению, при формировании бюджета страны на 2020-2022 годы попросту игнорирует потребности российской армии. Об этом он заявил при обсуждении проекта главного финансового документа страны.

Шаманов потребовал предусмотреть дополнительные средства на жилищные субсидии, повысить зарплаты гражданского персонала вооруженных сил, чтобы избежать социальной напряженности среди военных.

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в интервью НСН прокомментировал финансовое положение российских военных.

«У вооруженных сил есть уже задолженность по горюче-смазочным материалам перед поставщиками — около 20 млрд рублей. Что касается гражданских служащих Министерства обороны — там большие проблемы с установлением нормального уровня заработных плат, установлением и выплатой компенсаций и проч. Обеспечение жильем военных — тоже под вопросом. В масштабе экономики России это небольшие траты. Мы на капитализацию банков, на санацию финансового сектора тратим гораздо больше денег. Но правительство, Минфин, в частности, не реагируют на заявки вооруженных сил и замечания комитета по обороне Госдумы. К сожалению», — отметил эксперт.

Виктор Мураховский также отметил, что заявка комитета по обороне ГД на 145 млрд рублей для российской армии «закроет» только самые острые проблемы финансирования военного блока.