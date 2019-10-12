Россия создаст оружие против любых систем ПРО

Россия разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему ПРО, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, а мы кроме того, что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет", — сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.