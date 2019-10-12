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Путин: Россия создаст комплексы, способные преодолеть любую систему ПРО 

РИА Новости 26 минут назад
Россия создаст оружие против любых систем ПРО
Фото: РИА Новости
Россия разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему ПРО, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, а мы кроме того, что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет", — сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
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Армия , Оружие , Владимир Путин
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