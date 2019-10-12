Турция помогла оппозиции захватить Рас-эль-Айна

Турция помогла сирийской оппозиции захватить центр Рас-эль-Айна

Сирийская оппозиция (так называемая Свободная сирийская армия ), с помощью турецких вооружённых сил, заняла центр города Рас-эль-Айна.

Турции. В ходе операции «Источник мира», которая успешно продолжается к востоку от реки Евфрат, взяты под контроль жилые районы города Рас-эль-Айн , — сообщил представитель Минобороны

Вход бойцов ССА показал в прямом эфире телеканал NTV.

Накануне Анкара заявила, что Турция уничтожила свыше 400 боевиков за последние несколько дней.

Военная операция «Источник мира» на северо-востоке Сирии началась 9 октября. В Турции объяснили её желанием покончить с террористической угрозой у своих границ и дать возможность вернуться миллионам сирийских беженцев, проживающих в Турции.

Ранее News.ru сообщал, что американский спецназ попал под обстрел турецкой армии.

Инцидент произошёл в районе города Кобани, сообщили в Пентагоне. В Минобороны подчеркнули, что командование подразделений Турции было оповещено о пребывании в этом районе американских солдат.