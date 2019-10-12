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Турция помогла сирийской оппозиции захватить центр Рас-эль-Айна 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Турция помогла оппозиции захватить Рас-эль-Айна
Фото: globallookpress.com
Сирийская оппозиция (так называемая Свободная сирийская армия), с помощью турецких вооружённых сил, заняла центр города Рас-эль-Айна.
В ходе операции «Источник мира», которая успешно продолжается к востоку от реки Евфрат, взяты под контроль жилые районы города Рас-эль-Айн, — сообщил представитель Минобороны Турции.
Вход бойцов ССА показал в прямом эфире телеканал NTV.
Накануне Анкара заявила, что Турция уничтожила свыше 400 боевиков за последние несколько дней.
Военная операция «Источник мира» на северо-востоке Сирии началась 9 октября. В Турции объяснили её желанием покончить с террористической угрозой у своих границ и дать возможность вернуться миллионам сирийских беженцев, проживающих в Турции.
Ранее News.ru сообщал, что американский спецназ попал под обстрел турецкой армии.
Инцидент произошёл в районе города Кобани, сообщили в Пентагоне. В Минобороны подчеркнули, что командование подразделений Турции было оповещено о пребывании в этом районе американских солдат.
Никто из военнослужащих США не пострадал, они не покинули свои позиции. Однако Пентагон предупредил, что в случае повторения обстрелов могут быть предприняты оборонительные действия.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , В мире , Свободная сирийская армия , Министерство обороны , Пентагон , Анкара , Рас-Эль-Айн , Турция
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