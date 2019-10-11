В Кировской области погиб солдат-срочник

Причиной гибели солдата стала упавшая стрела крана. Следователи информацию о смерти солдата не комментируют.

О гибели солдата-срочника в воинской части в посёлке Мирный Оричевского района сообщил в соцсетях кировский общественник Валерий Семенищев. По словам Семенищева, на солдата упала стрела крана. Также, по информации активиста, крановщик якобы работал в части без допуска.

В военном следственном отделе СК РФ по Кировскому гарнизону заявили, что не могут прокомментировать информацию о гибели военнослужащего. В группе Совета солдатских матерей России в соцсетях пользователи сообщают, что информация о смерти солдата правдива. Отмечается, что в Оричевском районе погиб якобы срочник из Бийска, а в самой части сейчас идут «проверки и полный шмон».

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что семья погибшего на пермской авиабазе солдата получит 4,5 миллиона. Рустам Айвазов подвергался травле сослуживцев и покончил с собой. Во время расследования к дисциплинарной ответственности привлечены 20 ответственных лиц воинской части.