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МиГ-29 впервые начали тренировки посадок на «авианосец» в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 9 часов назад
МиГ-29 стали учиться садиться на «авианосец» в Крыму
Фото: РИА Новости
Палубные летчики МиГ-29КР начали отработку полетов с посадкой на палубу авианосца в Наземном испытательно-тренировочном комплексе (авиационном) (НИТКА) в Крыму, сообщают СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
«Летчики 100-го отдельного корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного флота, прибывшего в конце сентября на аэродром в Саки, проводят интенсивные тренировки с выполнением зацепов на наземном «авианосце», — цитирует ТАСС собеседника.
Источник уточнил, что для полетов применяют пять истребителей МиГ-29КР.
Отмечается, что на вооружении полка есть истребители МиГ-29КР/ КУБР и МиГ-29К/КУБ.
Собеседник добавил, что 100-й авиаполк в первый раз готовится на комплексе НИТКА, ранее там тренировались только пилоты самолетов Су-33 и Су-25УТГ 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка.
Отмечается, что самолеты обоих авиаполков участвовали в дальнем походе авианосца «Адмирал Кузнецов» к сирийским берегам, поход завершился в начале 2017 года.
В июле руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов сообщил, что новый многоцелевой авианосец для ВМФ России можно построить за 200 млрд рублей в течение пяти лет.
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Комментарии
Армия , Оружие , Павел Филиппов , Крыловский ГНЦ , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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