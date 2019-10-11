МиГ-29 стали учиться садиться на «авианосец» в Крыму

МиГ-29 впервые начали тренировки посадок на «авианосец» в Крыму

Палубные летчики МиГ-29КР начали отработку полетов с посадкой на палубу авианосца в Наземном испытательно-тренировочном комплексе (авиационном) (НИТКА) в Крыму , сообщают СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Летчики 100-го отдельного корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного флота, прибывшего в конце сентября на аэродром в Саки, проводят интенсивные тренировки с выполнением зацепов на наземном «авианосце», — цитирует ТАСС собеседника.

Источник уточнил, что для полетов применяют пять истребителей МиГ-29КР.

Отмечается, что на вооружении полка есть истребители МиГ-29КР/ КУБР и МиГ-29К/КУБ.

Собеседник добавил, что 100-й авиаполк в первый раз готовится на комплексе НИТКА, ранее там тренировались только пилоты самолетов Су-33 и Су-25УТГ 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка.

Отмечается, что самолеты обоих авиаполков участвовали в дальнем походе авианосца «Адмирал Кузнецов» к сирийским берегам, поход завершился в начале 2017 года.