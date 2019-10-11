Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция заявила о нейтрализации в Сирии более 300 террористов 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Турция заявила о нейтрализации более 300 террористов
Фото: Reuters
Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ходе «Источник мира» на севере Сирии нейтрализовано 342 террориста.
Акар заявил, что «операция продолжается успешно (…) настоящему времени 342 террориста нейтрализованы», передает РИА «Новости».
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Евросоюз (ЕС) за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвали шантажом угрозу со стороны Турции отправить беженцев в Европу.
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что операция Турции в Сирии может привести к еще одной гуманитарной катастрофе.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Турция заявила о нейтрализации в Сирии более 300 террористов Турция заявила о нейтрализации в Сирии более 300 террористов Подполковника контрразведки уволили из ФСБ за включенный телефон Подполковника контрразведки уволили из ФСБ за включенный телефон МИД Ирана начал расследование атаки на нефтяной танкер в Красном море МИД Ирана начал расследование атаки на нефтяной танкер в Красном море
Армия , В мире , Реджеп Эрдоган , Хулуси Акар , Дональд Туск , Жан-Ив Ле Дриан , Министерство обороны , МИД , ЕС , Европейский совет , РИА Новости , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео допроса убийцы девочки в Саратове
Появилось видео допроса убийцы девочки в Саратове35
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове138
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове276
Такого не было 60 лет: в Японию идет смертельный тайфун
Такого не было 60 лет: в Японию идет смертельный тайфун3
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Путин объяснил выход США из ДРСМД24
Видео
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Турция понесла потери в Сирии
01:30
Турция понесла потери в Сирии
Армия В мире
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
00:29
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
Происшествия
Китай представил боевую летающую тарелку
00:42
Китай представил боевую летающую тарелку
Оружие Армия
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
01:43
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
Происшествия
Украинский тупик
00:47
Украинский тупик
В мире Статьи
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение