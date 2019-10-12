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Япония признала бесполезность систем ПРО из США против ракет России 

Lenta.ru + ещё 2 45 минут назад
Япония признала бесполезность ПРО США против ракет РФ
Фото: РИА Новости
Бывший глава министерства иностранных дел Японии Сэйдзи Маэхара во время проходивших в минувшую пятницу, 11 октября, парламентских слушаний заявил о невозможности перехвата зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) американской разработки ракет российского комплекса «Искандер» (9К720), сообщает ТАСС.
По данным агентства, Маэхара прервал выступление главы министерства обороны Таро Коно вопросом о том, способны ли противоракеты SM-3 и MIM-104F (PAC-3), входящие в национальную систему противоракетной обороны (ПРО), перехватывать ракеты «Искандера». Коно, сославшись на невозможность «разглашения технических особенностей систем ПРО» страны, уклонился от ответа, после чего Маэхара заявил, что «SM-3 с ними [российскими ракетами] не справятся».
После этого бывший глава внешнеполитического ведомства страны отметил, что системы Aegis и Aegis Ashore, использующие ракеты типа SM-3, также не способны противодействовать «Искандеру».
В сентябре председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, комментируя нападение беспилотников и крылатых ракет на объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, заявил, что никакая отдельно взятая система противоракетной и противовоздушной обороны (ПВО) не способна отразить подобную атаку.
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Комментарии3
Армия , Джозеф Данфорд , Министерство обороны , МИД , Комитет начальников штабов , ИТАР-ТАСС , США , Япония
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