Германия придумала наказание для Турции за войну

Германия озвучила ответ Турции на операцию в Сирии

Германия наложила запрет на экспорт оружия в Турцию . В МИД ФРГ заявили, что это — реакция на военную операцию Анкары против курдов на северо-востоке Сирии передает Reuters.

«На фоне турецкого военного наступления … федеральное правительство не будет выдавать никаких новых разрешений на поставки вооружения, которое может быть использовано Турцией в Сирии», — заявил министр иностранных дел Хайко Маас.

Запрет на поставки оружия нанесет ощутимый вред немецкой экономике. По данным Bild Am Sonntag, в 2018 году Германия экспортировала в Турцию вооружений на 243 миллиона евро, что составляет почти треть всего ее экспорта оружия.

В первые четыре месяца 2019 года Турция получила оружие из ФРГ на 184 миллиона евро, что делает ее крупнейшей страной-получателем.

Турция начала военную операцию против сирийских курдов на этой неделе, считанные дни после того, как США вывели войска из района операции. Турки нанесли удары с воздуха и открыли артиллерийский огонь по позициям курдских ополченцев, которых в Анкаре считают террористами.

Действия Турции вызвали международную критику. США и Европейский Союз предупредили руководство страны о возможных санкциях.