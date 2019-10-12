Германия придумала наказание для Турции за войну

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Германия озвучила ответ Турции на операцию в Сирии 

Рамблер + ещё 13 10 минут назад
Германия наложила запрет на экспорт оружия в Турцию. В МИД ФРГ заявили, что это — реакция на военную операцию Анкары против курдов на северо-востоке Сирии, передает Reuters.
«На фоне турецкого военного наступления … федеральное правительство не будет выдавать никаких новых разрешений на поставки вооружения, которое может быть использовано Турцией в Сирии», — заявил министр иностранных дел Хайко Маас.
Запрет на поставки оружия нанесет ощутимый вред немецкой экономике. По данным Bild Am Sonntag, в 2018 году Германия экспортировала в Турцию вооружений на 243 миллиона евро, что составляет почти треть всего ее экспорта оружия.
В первые четыре месяца 2019 года Турция получила оружие из ФРГ на 184 миллиона евро, что делает ее крупнейшей страной-получателем.
Турция начала военную операцию против сирийских курдов на этой неделе, считанные дни после того, как США вывели войска из района операции. Турки нанесли удары с воздуха и открыли артиллерийский огонь по позициям курдских ополченцев, которых в Анкаре считают террористами.
Действия Турции вызвали международную критику. США и Европейский Союз предупредили руководство страны о возможных санкциях.
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила накануне, что Германия ожидает, что все партнеры по НАТО, включая Турцию, внесут свой вклад в стабилизацию региона.
Комментарии39
Армия , Ближний Восток , Видео , В мире , Войска , Оружие , МИД , ЕС , НАТО , Reuters , Анкара , Германия , Сирия , Турция
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