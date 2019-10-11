Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко назвал непонятными предстоящие учения НАТО в Европе 

RT на русском + ещё 2 30 минут назад
Лукашенко назвал непонятными предстоящие учения НАТО
Фото: РИА Новости
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе саммита СНГ в Ашхабаде выразил обеспокоенность в связи с предстоящими масштабными учениями НАТО в Европе.
«НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
Он отметил, что «это ненормально».
«Это не говорит о том, что мир пришёл на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения», — заявил белорусский лидер.
Он не исключил, что ему вместе с российским лидером Владимиром Путиным «придётся подумать о том, как обезопасить себя в этот период», так как, по его словам, в учениях примут участие порядка 30 тыс. человек и «это немало».
Ранее американский конгрессмен, член комитета по вооружённым силам Джон Гараменди заявил о планах США провести крупнейшие со времён холодной войны учения в Европе.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
RT на русском: последние новости
В Турции заявили о ликвидации «174 террористов» в ходе операции в САР В Турции заявили о ликвидации «174 террористов» в ходе операции в САР На иранском танкере в Красном море произошёл взрыв На иранском танкере в Красном море произошёл взрыв Минобороны опубликовало документы об освобождении Риги Минобороны опубликовало документы об освобождении Риги
Комментарии
Армия , В мире , Войска , Оружие , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , НАТО , Ашхабад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове236
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Путин объяснил выход США из ДРСМД4
Путин рассказал об отношении к либерализму
Путин рассказал об отношении к либерализму85
Появилась петиция с требованием казнить убийцу школьницы
Появилась петиция с требованием казнить убийцу школьницы179
ВСУ сбили беспилотник ОБСЕ
ВСУ сбили беспилотник ОБСЕ32
Видео
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Политика
Турция понесла потери в Сирии
01:30
Турция понесла потери в Сирии
Армия В мире
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
00:29
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
Происшествия
Китай представил боевую летающую тарелку
00:42
Китай представил боевую летающую тарелку
Оружие Армия
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
01:43
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
Происшествия
Украинский тупик
00:47
Украинский тупик
В мире Статьи
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение