Лукашенко назвал непонятными предстоящие учения НАТО в Европе

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе саммита СНГ в Ашхабаде выразил обеспокоенность в связи с предстоящими масштабными учениями НАТО в Европе.

«НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он отметил, что «это ненормально».

«Это не говорит о том, что мир пришёл на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения», — заявил белорусский лидер.

Он не исключил, что ему вместе с российским лидером Владимиром Путиным «придётся подумать о том, как обезопасить себя в этот период», так как, по его словам, в учениях примут участие порядка 30 тыс. человек и «это немало».

Ранее американский конгрессмен, член комитета по вооружённым силам Джон Гараменди заявил о планах США провести крупнейшие со времён холодной войны учения в Европе.