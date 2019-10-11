Россия поставила Нигерии вертолеты Ми-35М

Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М

Россия в рамках контракта поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М, Абуджа ожидает поставки еще шести машин, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба.

"У нас есть контракт на закупку двенадцати вертолетов Ми-35, шесть из которых уже были поставлены. На вопрос, когда будут поставлены остальные шесть, лучше ответит наш министр обороны… Пока мы обсуждаем модальности того, чтобы обеспечить поставку", — сказал посол.

Он отметил, что в целом сотрудничеству Москвы и Абуджи в сфере ВТС во многом мешают антироссийские санкции.

"Санкции против России не помогают этому делу, как вы можете представить. Россия — надежный партнер, которая всегда выполняет свои обязательства. Мы обязательно договоримся о поставке оставшихся вертолётов Ми-35, а затем будем смотреть, что мы можем сделать еще в рамках закона", — сказал посол.