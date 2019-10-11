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Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Россия поставила Нигерии вертолеты Ми-35М
Фото: РИА Новости
Россия в рамках контракта поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М, Абуджа ожидает поставки еще шести машин, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба.
"У нас есть контракт на закупку двенадцати вертолетов Ми-35, шесть из которых уже были поставлены. На вопрос, когда будут поставлены остальные шесть, лучше ответит наш министр обороны… Пока мы обсуждаем модальности того, чтобы обеспечить поставку", — сказал посол.
Он отметил, что в целом сотрудничеству Москвы и Абуджи в сфере ВТС во многом мешают антироссийские санкции.
"Санкции против России не помогают этому делу, как вы можете представить. Россия — надежный партнер, которая всегда выполняет свои обязательства. Мы обязательно договоримся о поставке оставшихся вертолётов Ми-35, а затем будем смотреть, что мы можем сделать еще в рамках закона", — сказал посол.
"Мы стараемся работать в рамках системы, так, чтобы Россия ничего не потеряла, но чтобы и Нигерия не проиграла. График поставок будет обсуждаться. Список наших пожеланий довольно длинный. Мы продолжаем обсуждать с Россией эти вопросы. Но хочу подчеркнуть — без российской помощи, без российской техники борьба с террористами в моей стране будет сталкиваться с очень большими вызовами. Мы заинтересованы в том, чтобы это оборудование было закуплено и поставлено в срок", — отметил он.
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Армия , Войска , Оружие , Стив Дэвис , РИА Новости , Абуджа , Нигерия
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