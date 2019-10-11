Путин объяснил выход США из ДРСМД

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Путин: выход США из ДРСМД связан с их опасениями по азиатскому направлению 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД. При этом их действия связаны с опасениями по азиатскому направлению. Соответствующее заявление было сделано президентом России на заседании Совета глав государств СНГ.
«США вышли из (Договора) РСМД и через три месяца испытали ракету. Это совсем нехорошо, имея в виду, что уже объявлено официальными представителями Пентагона, что собираются размещать это оружие и в Азии — ведут переговоры с Японией и Южной Кореей. Ясно, кто является целью номер один в данном случае. Нас это не радует, потому что это и нас касается. Будем смотреть, конечно, где конкретно будут устанавливать, но это будет достигать российской территории», — сказал Путин.
Напомним, что поводом для выхода США из ДРСМД стало то, что Россия якобы нарушает его положения, а также разработка подобных ракетных систем в Китае.
Главное нарушение договора со стороны России, на которое опирается США, — это ракета 9М729, которая, по мнению американских спецслужб, является сухопутной версией крылатой ракеты «Калибр» и якобы может быть использована с мобильных пусковых установок ОТРК «Искандер».
При этом доказательств США представлено не было, а российская сторона официально заявила, что ракета комплекса соответствует договору.
Стоит также отметить, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Отметим, что КНР не подписывала данный договор.
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Комментарии4
Армия , Видео , Политика , США , Михаил Горбачев , Рональд Рейган , Совет глав государств СНГ , Пентагон
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