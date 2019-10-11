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Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК 

РИА Новости + ещё 22 4 часа назад
Ан-72 с людьми пропал с радаров в ДРК
Фото: © Flickr / Bart Wursten
Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту, обеспечивавший перевозки президента Феликса Чисекеди, пропал с радаров, начата поисково-спасательная операция, сообщило управления гражданской авиацией.
По данным управления, опубликованным в Twitter президента, самолет вылетел из аэропорта Гомы в 13.32 по местному времени (15.32 мск) в четверг и направлялся в Киншасу, спустя час после вылета самолет потерял связь с центом управления.
По данным управления, в самолете было 4 пассажира и 4 члена экипажа.
Согласно управлению гражданской авиацией, "запросы информации, отправленные всем станциям на маршруте самолета, не дали информации о его местонахождении".
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Армия , Происшествия , Конго
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