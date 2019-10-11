Ан-72 с людьми пропал с радаров в ДРК

Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК

Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту, обеспечивавший перевозки президента Феликса Чисекеди, пропал с радаров, начата поисково-спасательная операция, сообщило управления гражданской авиацией.

По данным управления, опубликованным в Twitter президента, самолет вылетел из аэропорта Гомы в 13.32 по местному времени (15.32 мск) в четверг и направлялся в Киншасу, спустя час после вылета самолет потерял связь с центом управления.

По данным управления, в самолете было 4 пассажира и 4 члена экипажа.

Согласно управлению гражданской авиацией, "запросы информации, отправленные всем станциям на маршруте самолета, не дали информации о его местонахождении".