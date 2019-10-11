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Нигерия заинтересовалась покупкой Су-57 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 5 часов назад
Нигерия заинтересовалась Су-57
Фото: ТАСС
Нигерия обсуждает с Россией возможность покупки истребителей Су-57, а также заинтересована в вертолетах, танках и оборудовании для разведки, заявил посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба.
«Вы упомянули также истребители Су-57, по ним переговоры тоже идут. Но санкции против России не помогают этому делу, как вы можете представить. Россия — надежный партнер, которая всегда выполняет свои обязательства», — передает РИА «Новости» заявил Посол Нигерии.
По его словам, в военной сфере есть ряд технологий и военной техники, в которой заинтересована Нигерия и которые может предложить Россия.
«Мы заинтересованы в покупке самолетов, вертолетов, танков, в военно-морской технике, в оборудовании для разведки для борьбы с терроризмом на нашей территории. Мы уверены, что с помощью России у нас получится разгромить группировку «Боко Харам», учитывая опыт России в борьбе с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России) в Сирии. Подобного уровня военно-технического сотрудничества с Россией мы ожидаем», — ответил Угба на вопрос в какой именно российской военной технике заинтересована Абуджа.
Он уточнил, что Россия уже поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М по контракту на закупку 12 машин, при этом Абуджа ожидает поставки еще шести вертолетов.
Посол добавил также, что Нигерия в случае необходимости рассмотрит вопрос о приглашении российских военных специалистов в страну для обучения вооруженных сил.
«Мы заинтересованы в том, чтобы такая страна, как Россия, помогла нам в обучении и тренировке наших военнослужащих. Это может быть или в Нигерии, или в России. На самом деле, нигерийские военные приезжают в Россию на обучение. Если будет необходимо, и в зависимости от достигнутых договоренностей, мы можем пригласить российских военных специалистов в Нигерию, чтобы они там занимались обучением наших военных», — сказал Угба.
При этом он подчеркнул, что Нигерия намерена «сама решать свои проблемы, хотя нам и понадобится знания и компетенция России в том, чтобы обучить наши силы специального назначения».
«Хотя речь ведь идет не только о России: США, Франция также занимаются обучением наших военных», — подчеркнул он.
Посол отметил, что Нигерия рассчитывает, что «Россия будет не только поставлять нам военную технику, но и обучать наших специалистов».
Ростом влияния России в Африке обеспокоены в Пентагоне. Как писали американские СМИ, это создает препятствия для Соединенных Штатов в проведении военных операций и представляет угрозу интересам нацбезопасности США.
Напомним, в августе начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер в интервью The Sunday Times заявил, что Россия пытается «сориентировать» ряд стран Африки в свою сферу влияния.
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Комментарии1
Армия , Оружие , Николас Картер , Стив Дэвис , Пентагон , Боко харам , Исламское государство , РИА Новости , Sunday Times , Нигерия
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