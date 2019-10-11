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Турция понесла потери в Сирии 

Рамблер 29 минут назад
Первый турецкий военный погиб в ходе новой операции страны в Сирии. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Турции сообщает ТАСС.
Операция «Источник мира», как сообщал «Рамблер», стартовала на севере Сирии два дня назад с авиационных ударов по позициям курдов. Позже начался наземный этап операции.
Вчера в ходе одного из боев с членами Рабочей партии Курдистана, которых турецкая сторона называет террористами, погиб пехотинец Ахмет Топчу. Он стал первой официально признанной потерей Турции за время проведения новой операции. Никаких подробностей его кончины турецкое Минобороны не привело.
Тем временем источники канала «Аль-Маядин» в курдских формированиях заявляют, что Турция потеряла уже по меньшей мере 19 военнослужащих и четыре танка. В свою очередь, Минобороны Турции сообщает о 277 курдах, убитых в ходе операции «Источник мира».
Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правом на проведение военной операции на территории Сирии страну наделяет турецко-сирийский договор 1998 года, подписанный в Адане. Целью операции он назвал защиту границы Турции от террористов.
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Армия , Видео , В мире , Реджеп Эрдоган , Министерство обороны , Рабочая партия Курдистана , ИТАР-ТАСС , Сирия , Турция
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