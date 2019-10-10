Россия вернёт Украине захваченные корабли 

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что переговоры с российскими властями о возвращении захваченных в 2018 году кораблей находятся на завершающей стадии.
По его словам, Киев выразил готовность забрать суда в том месте, где они будут стоять на момент передачи, передаёт «Радио Свобода».
Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы, остались на них, например, отметки от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберём, — подчеркнул он.
Дипломат отметил, что украинская сторона отказывается признавать выполнение Россией решения Международного трибунала ООН о немедленном освобождении кораблей и моряков. Москва должна была выдать заключённых без обмена пленными, отметил он.
Но, к сожалению, так случилось, мы не могли ждать, пока наши люди будут сидеть по российским тюрьмам, и ждать, пока Россия выполнит решение Международного трибунала, — добавил Пристайко.
Окончательное решение трибунала международной организации может появиться лишь спустя годы, но ничего лучше на данный момент придумано не было, заключил он.
Как писал News.ru, ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва передала Международному трибуналу по морскому праву ложные данные по возврату трёх украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе.