Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия вернёт Украине захваченные корабли 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Россия вернёт Украине захваченные корабли
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что переговоры с российскими властями о возвращении захваченных в 2018 году кораблей находятся на завершающей стадии.
По его словам, Киев выразил готовность забрать суда в том месте, где они будут стоять на момент передачи, передаёт «Радио Свобода».
Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы, остались на них, например, отметки от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберём, — подчеркнул он.
Дипломат отметил, что украинская сторона отказывается признавать выполнение Россией решения Международного трибунала ООН о немедленном освобождении кораблей и моряков. Москва должна была выдать заключённых без обмена пленными, отметил он.
Но, к сожалению, так случилось, мы не могли ждать, пока наши люди будут сидеть по российским тюрьмам, и ждать, пока Россия выполнит решение Международного трибунала, — добавил Пристайко.
Окончательное решение трибунала международной организации может появиться лишь спустя годы, но ничего лучше на данный момент придумано не было, заключил он.
Как писал News.ru, ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва передала Международному трибуналу по морскому праву ложные данные по возврату трёх украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
News.ru: последние новости
Европейские страны призвали Турцию прекратить операцию в Сирии Европейские страны призвали Турцию прекратить операцию в Сирии В Донбассе снова запустили сигнальную ракету в знак готовности отвода сил В Донбассе снова запустили сигнальную ракету в знак готовности отвода сил РФ не будет обсуждать дату «нормандского саммита» до отвода войск Украиной РФ не будет обсуждать дату «нормандского саммита» до отвода войск Украиной
Комментарии1
Армия , В мире , Войска , Украина , Вадим Пристайко , Игорь Воронченко , ООН , радио "Свобода" , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР сделали предупреждение Киеву
В ДНР сделали предупреждение Киеву750
Пока вы не уснули: Россиян лишили нового выходного
Пока вы не уснули: Россиян лишили нового выходного100
«На борту человек с оружием»: ЧП в Ростове
«На борту человек с оружием»: ЧП в Ростове79
Анкара ответила на угрозы Трампа
Анкара ответила на угрозы Трампа56
В Лондоне умер беглый российский банкир
В Лондоне умер беглый российский банкир584
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
Анкара ответила на угрозы Трампа
02:02
Анкара ответила на угрозы Трампа
Ближний Восток В мире
В ДНР сделали предупреждение Киеву
02:10
В ДНР сделали предупреждение Киеву
В мире
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
00:20
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
Общество
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Россияне остались без нового выходного дня
00:29
Россияне остались без нового выходного дня
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение