Турция понадеялась на поддержку НАТО операции в Сирии

Турция ожидает от НАТО поддержки операции в Сирии

Глава МИД Турции проинформировал генерального секретаря альянса об операции.

«Мы ведем борьбу с терроризмом и будем ее продолжать. Я проинформировал нашего гостя об операции. Обсудили и другие темы. Мы ожидаем, чтобы наши союзники по НАТО поймут причины нашей обеспокоенности и поддержат наши действия», — сообщил Чавушоглу.

О начале военной операции в Сирии президент Турции Реджеп Эрдоган объявил 9 октября. Ее цель — создание на сирийской территории 32-километровой зоны безопасности, оттеснение курдов и переселение в этот регион около 2 миллионов сирийских беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции.

По последним данным, с момента начала операции число нейтрализованных террористов достигло 277, погиб один турецкий военнослужащий, еще трое были ранены.

* «Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация.