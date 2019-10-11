Турция понадеялась на поддержку НАТО операции в Сирии

Глава МИД Турции проинформировал генерального секретаря альянса об операции.
Анкара рассчитывает на поддержку странами НАТО своей военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Об этом на совместной пресс-конференции с генсеком североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Мы ведем борьбу с терроризмом и будем ее продолжать. Я проинформировал нашего гостя об операции. Обсудили и другие темы. Мы ожидаем, чтобы наши союзники по НАТО поймут причины нашей обеспокоенности и поддержат наши действия», — сообщил Чавушоглу.
О начале военной операции в Сирии президент Турции Реджеп Эрдоган объявил 9 октября. Ее цель — создание на сирийской территории 32-километровой зоны безопасности, оттеснение курдов и переселение в этот регион около 2 миллионов сирийских беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции.
По последним данным, с момента начала операции число нейтрализованных террористов достигло 277, погиб один турецкий военнослужащий, еще трое были ранены.
Ранее все страны ЕС приняли заявление, в котором говорится, что действия Турции ставят под угрозу борьбу с террористической организацией «Исламское государство»* (запрещена в РФ) и грозят новыми потоками беженцев. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Анкару прекратить военную операцию.
* «Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация.