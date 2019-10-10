Вторжение в Сирию: Эрдоган отчитался об успехе

Эрдоган заявил о «ликвидации 109 террористов» с начала операции в САР

«Вчера начали операцию. Сначала артиллерия, потом авиация, поздно вечером вошли наземные части. На данный момент 109 террористов убито, есть много раненых и сдавшихся. Там начали чёрную пропаганду против Турции, якобы она бомбит мирных жителей», — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган добавил, что Турция оповещает общественность о каждом своём шаге.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии.

Как отметил госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон не давал Анкаре зелёный свет на то, чтобы атаковать курдов в Сирии, несмотря на решение вывести войска с севера страны в связи с турецкой военной операцией.

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что военная операция в Сирии продвигается в соответствии с намеченными планами.