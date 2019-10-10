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СМИД СНГ принял заявление о предотвращении гонки вооружений в космосе 

РИА Новости + ещё 2 14 часов назад
Страны СНГ предотвратят гонку вооружений в космосе
Фото: РИА Новости
Совет министров иностранных дел СНГ на расширенном заседании в четверг принял проект заявления о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, сообщил журналистов глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Одобрен новый для нашего СМИДа документ, по предложению российской стороны принято заявление министров о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве", — сказал российский министр.
Он отметил, что в этой сфере "накапливается немало тревожных признаков того, что такие планы у некоторых государств все-таки существуют".
"Очень важно привлекать к ним внимание и обеспечивать работу на переговорных площадках, чтобы согласовать условия неразмещения оружия в космосе", — подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ также сообщил, что на заседании СМИД СНГ принят проект стратегии сотрудничества в сфере информационной безопасности, а также документы об укреплении военного взаимодействия, включая формирование совместного подразделения по гуманитарному разминированию и по формированию совместных систем связи.
Все одобренные на заседании СМИД СНГ документы будут подписаны на заседании совета глав государств Содружества, который пройдёт в Ашхабаде в пятницу.
"В целом, насыщенная повестка дня и, я думаю, мы неплохо подготовили завтрашний саммит. Уверен, что главы государств примут важные и нацеленные на углубление, укрепление СНГ стратегических решений", — заключил Лавров.
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Комментарии
Армия , Сергей Лавров , МИД
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