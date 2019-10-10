Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о перестрелке между украинскими военными в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Украинские военные в Донбассе устроили перестрелку
Фото: РИА Новости
Представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР рассказал о перестрелке между украинскими военными в Донбассе в связи с отказом одного из подразделений выполнять приказ командования об отводе сил.
«Сегодня украинское командование предприняло очередную попытку выполнить свою часть договоренностей и отвести подчиненные подразделения на участке разведения сил и средств № 3 «Богдановка-Петровское», — сообщил источник «Интерфакс».
По словам представителя Народной милиции ДНР, военнослужащие 35-й бригады морпехов, придерживающиеся радикальных взглядов, отказались выполнять приказ своего командования, что объяснили недопустимостью «сдачи украинской земли противнику» и «предательством интересов страны».
Переговоры украинского командования оперативно-тактической группировки «Восток» с морпехами не дали положительного результата после чего командование отправило подразделения 3-го отдельного полка спецназначения Сил спецопераций ВСУ, чтобы заставить военных из 35-й бригады выполнить приказ. В итоге между украинским спецназом и морпехами началась перестрелка с применением стрелкового оружия и противотанковых ракет.
Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как националисты втягивают Зеленского в новый конфликт.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Курды нанесли ответный удар по Турции Курды нанесли ответный удар по Турции Появились первые мирные жертвы турецкого вторжения в Сирию Появились первые мирные жертвы турецкого вторжения в Сирию Каким «новейшим оружием» и зачем хвастается Трамп Каким «новейшим оружием» и зачем хвастается Трамп
Комментарии
Армия , Войска , Конфликты , Украина , Деловая газета "Взгляд" , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Австрии: у аэропорта Линца произошел взрыв
ЧП в Австрии: у аэропорта Линца произошел взрыв3
СМИ «убили» вдову Папанова
СМИ «убили» вдову Папанова4
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу537
ФСБ сорвала теракт в Крыму
ФСБ сорвала теракт в Крыму11
В Химках нашли тела двух стюардов «России»
В Химках нашли тела двух стюардов «России»45
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
00:29
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
Происшествия
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
02:42
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
В мире Конфликты
Робот «Федор» может стать торговой маркой
02:58
Робот «Федор» может стать торговой маркой
Наука и техника
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение