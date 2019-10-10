Китай создал «безголовую» подлодку

«Безголовая» подводная лодка Китая была заснята спутником. Об этом сообщает «Форбс».

В октябре 2018 года, как сообщал «Рамблер», стало известно о создании в Китае подлодки нового типа. Тогда в открытых источниках была опубликована фотография с церемонии ее спуска на воду.

На снимке было видно, что дизайн субмарины уникален — у нее отсутствует рубка. Обычно она, также называемая «головой», располагается в середине подлодки, у китайской же там — лишь небольшой выступ. Никаких других сведений о лодке с тех пор не поступало.

«Вероятно, Китай — единственная страна, которая может создать субмарину без утечек информации о ней», — отмечает издание.

Однако, по его данным, в сентябре 2019-го ту самую подводную лодку за пределами верфи заснял коммерческий спутник. Снимки «Форбс» не обнародовал, но сообщил, что, судя по ним, подлодка по-прежнему «безголова», а ее размеры довольно «компактные» — 150 футов (45 метров) в длину и 15 футов (4,5 метра) в ширину.