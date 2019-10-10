Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай создал «безголовую» подлодку 

Рамблер + ещё 1 16 минут назад
«Безголовая» подводная лодка Китая была заснята спутником. Об этом сообщает «Форбс».
В октябре 2018 года, как сообщал «Рамблер», стало известно о создании в Китае подлодки нового типа. Тогда в открытых источниках была опубликована фотография с церемонии ее спуска на воду.
На снимке было видно, что дизайн субмарины уникален — у нее отсутствует рубка. Обычно она, также называемая «головой», располагается в середине подлодки, у китайской же там — лишь небольшой выступ. Никаких других сведений о лодке с тех пор не поступало.
«Вероятно, Китай — единственная страна, которая может создать субмарину без утечек информации о ней», — отмечает издание.
Однако, по его данным, в сентябре 2019-го ту самую подводную лодку за пределами верфи заснял коммерческий спутник. Снимки «Форбс» не обнародовал, но сообщил, что, судя по ним, подлодка по-прежнему «безголова», а ее размеры довольно «компактные» — 150 футов (45 метров) в длину и 15 футов (4,5 метра) в ширину.
Комментарии55
Армия , Азия , Видео , Войска , Оружие , Forbes , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в Кремле
Путин произвел перестановки в Кремле63
Украинский музыкант пожелал погибнуть в Донбассе ВСУ
Украинский музыкант пожелал погибнуть в Донбассе ВСУ
ЧП в Австрии: у аэропорта Линца произошел взрыв
ЧП в Австрии: у аэропорта Линца произошел взрыв3
СМИ «убили» вдову Папанова
СМИ «убили» вдову Папанова4
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу598
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
00:29
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
Происшествия
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
02:42
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
В мире Конфликты
Робот «Федор» может стать торговой маркой
02:58
Робот «Федор» может стать торговой маркой
Наука и техника
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение