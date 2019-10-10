Завершена обвязка атомного реактора ледокола «Арктика»

Персонал ремонтной организации АО «Атомэнергоремонт», принимавший активное участие в строительных работах атомоходе «Арктика» успешно завершил монтажные работы по обвязке атомного реактора ледокола.

Санкт-Петербурге завершены монтажные работы по обвязке атомного реактора ледокола «Арктика». Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Атомфлот». Ремонтные работы на судне проводили специалисты АО «Атомэнергоремонт».

«Напомним, что корпус судна был спущен на воду в 2016 году, тогда же персонал АО "Атомэнергоремонт" приступил к подготовительным работам, а далее, в ноябре 2018 года, завершающей стадии строительства. К настоящему времени на атомоходе уже проведены все гидравлические испытания», — говорится в сообщении.

Вслед за «Арктикой» специалисты компании «Атомэнергоремонт» приступят к работам на ледоколах «Сибирь» и «Урал». Ранее стало известно о запуске обеих реакторных установок ледокола.

«Арктика» — головной атомный ледокол проекта 22220. Он является самым большим и мощным в мире. Как и два его собрата, «Урал» и «Сибирь», «Арктику» строят по заказу госкорпорации «Росатом»

Ледокол способен пробивать лед толщиной до трех метров. Также модернизированную реакторную установку РИТМ-200М Росатом планирует экспортировать.

Ледокол оборудован двумя ядерными энергетическими установками с реакторами РИТМ 200, каждый из которых обладает 175 МВт тепловой мощности. Ее преимущество заключается в компактности. Основное оборудование размещается внутри корпуса парогенерирующего блока. РИТМ-200 обладает высокими показателями надежности и безопасности. Ходовые испытания ледокола «Арктика» начнутся в декабре.