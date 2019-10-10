В Сирии сообщили о наземном вторжении Турции в Рас эль-Айн

В Сирии сообщили о попытках наземного вторжения Турции в Рас эль-Айн

Турецкие войска пытаются проникнуть в сирийский приграничный город Рас эль-Айн в провинции Хасеке, передает гостелевидение Арабской Республики. Ранее сообщалось, что Анкара возобновила обстрел этого населенного пункта.

" (Предпринимаются. — Прим. ред.) попытки наземного вторжения", — говорится в материале телеканала Ikhbariya.

Добавляется, что турки также обстреливают деревни к востоку от Рас эль-Айна.

В тот же день турецкая авиация нанесла удары по Рас эль-Айну, атаке также подвергся Телль-Абъяд. После этого поступили сообщения о начале наземной части операции.

По последним данным Минобороны Турции, от ударов уже пострадал 181 объект курдских формирований.

В Сирии сообщили о гибели восьми мирных жителей и 20 пострадавших.

* Террористическая организация, запрещенная в России.