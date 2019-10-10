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В Сирии сообщили о попытках наземного вторжения Турции в Рас эль-Айн 

РИА Новости 3 часа назад
В Сирии сообщили о наземном вторжении Турции в Рас эль-Айн
Фото: РИА Новости
Турецкие войска пытаются проникнуть в сирийский приграничный город Рас эль-Айн в провинции Хасеке, передает гостелевидение Арабской Республики. Ранее сообщалось, что Анкара возобновила обстрел этого населенного пункта.
" (Предпринимаются. — Прим. ред.) попытки наземного вторжения", — говорится в материале телеканала Ikhbariya.
Добавляется, что турки также обстреливают деревни к востоку от Рас эль-Айна.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).
В тот же день турецкая авиация нанесла удары по Рас эль-Айну, атаке также подвергся Телль-Абъяд. После этого поступили сообщения о начале наземной части операции.
По последним данным Минобороны Турции, от ударов уже пострадал 181 объект курдских формирований.
В Сирии сообщили о гибели восьми мирных жителей и 20 пострадавших.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Комментарии
Армия , Войска , Реджеп Эрдоган , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Анкара , Сирия , Турция
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