В ЛНР заявили об успешном уничтожении украинского БПЛА

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг на брифинге начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями. "Вчера в районе населенного пункта Сокольники был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника, который пытался вести воздушную разведку", — рассказал Осадчий. Он уточнил, что снятые с БПЛА материалы содержат фото и видео движения патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и огневых позиций минометных расчетов украинских силовиков, находящихся в боеготовности.

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