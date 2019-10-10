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В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
В ЛНР заявили об успешном уничтожении украинского БПЛА
Фото: РИА Новости
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг на брифинге начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Вчера в районе населенного пункта Сокольники был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника, который пытался вести воздушную разведку", — рассказал Осадчий.
Он уточнил, что снятые с БПЛА материалы содержат фото и видео движения патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и огневых позиций минометных расчетов украинских силовиков, находящихся в боеготовности.
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Армия , Конфликты , Яков Осадчий , Министерство обороны , ОБСЕ
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