Турецкий авиаудар помог боевикам ИГ в Cирии

Авиаудар турецких вооруженных сил пришелся по тюрьме, в которой содержатся боевики «Исламского государства» ( ИГ , террористическая организация, запрещенная в России ). Представители вооруженной оппозиции считают, что это было сделано намеренно, чтобы навредить курдским силам в регионе, сообщает Al-Masdar News.

«Одна из тюрем, в которых держат пленных из ИГ, подверглась турецкому авиаудару. Турция пытается разрушить все наши достижения в борьбе с ИГ», — цитирует издание заявление Демократических сил Сирии (ДСС, союз курдских и арабских группировок).

Его представители настаивают, что тюрьму сделали целью специально, чтобы освободить боевиков.

Ранее сообщалось, что турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами ДСС на севере Сирии. Обстрелы велись в сирийских городах Тель-Абьяд и Кобани. По последним данным, погибли не менее 11 человек.