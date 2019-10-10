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Турецкий авиаудар помог боевикам ИГ в Cирии 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Турецкий авиаудар помог боевикам ИГ в Cирии
Фото: РИА Новости
Авиаудар турецких вооруженных сил пришелся по тюрьме, в которой содержатся боевики «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России). Представители вооруженной оппозиции считают, что это было сделано намеренно, чтобы навредить курдским силам в регионе, сообщает Al-Masdar News.
«Одна из тюрем, в которых держат пленных из ИГ, подверглась турецкому авиаудару. Турция пытается разрушить все наши достижения в борьбе с ИГ», — цитирует издание заявление Демократических сил Сирии (ДСС, союз курдских и арабских группировок).
Его представители настаивают, что тюрьму сделали целью специально, чтобы освободить боевиков.
Ранее сообщалось, что турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами ДСС на севере Сирии. Обстрелы велись в сирийских городах Тель-Абьяд и Кобани. По последним данным, погибли не менее 11 человек.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира». Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасака.
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Армия , Войска , Новости регионов , Война в Сирии , Реджеп Эрдоган , Свободная сирийская армия , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Сирия
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