Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились первые мирные жертвы турецкого вторжения в Сирию 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) заявили, что в результате военной операции Турции на севере Сирии погибли двое мирных жителей.
Мирные жители погибли в деревне к западу от города Рас-эль-Айн, два человека получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение SDF.
В первые два часа после начала турецкой военной операции не менее 19 человек получили ранения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Аль-Арабийя».
Президент Турции Тайип Эрдоган в среду заявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, она направлена против ИГ* и «Рабочей партии Курдистана».
Города Рас-эль-Айн и Эт-Телль-эль-Абьяд подверглись авиаударам турецких военных.
Политолог Семен Багдасаров в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал наиболее вероятный сценарий войны Турции против курдов в Сирии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Курды нанесли ответный удар по Турции Курды нанесли ответный удар по Турции Брошенную базу американских военных в Сирии сняли на видео Брошенную базу американских военных в Сирии сняли на видео В Польше оценили эффективность российского спецназа В Польше оценили эффективность российского спецназа
Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Семен Багдасаров , Рабочая партия Курдистана , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Интерфакс , Рас-Эль-Айн , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курды нанесли ответный удар по Турции
Курды нанесли ответный удар по Турции111
Военная операция в Сирии: Путин предупредил Эрдогана
Военная операция в Сирии: Путин предупредил Эрдогана496
Экс-росгвардеец напал на росгвардейца у Счетной палаты
Экс-росгвардеец напал на росгвардейца у Счетной палаты20
В Москве объявлен план «Перехват»
В Москве объявлен план «Перехват»135
Зеленский признал беспомощность в вопросе Крыма
Зеленский признал беспомощность в вопросе Крыма91
Видео
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Евросоюз призвал Турцию остановиться
04:28
Евросоюз призвал Турцию остановиться
В мире Ближний Восток
Зеленский признал беспомощность в вопросе Крыма
00:58
Зеленский признал беспомощность в вопросе Крыма
В мире Конфликты
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
01:54
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
Шоу-бизнес Статьи
Взамен разбившихся: Индия купит у России Су-30
06:36
Взамен разбившихся: Индия купит у России Су-30
Армия Оружие
Появилось видео с места дерзкого ограбления в Москве
00:29
Появилось видео с места дерзкого ограбления в Москве
Криминал Происшествия
РФ провела стрельбы «Калибрами» в Черном море
00:37
РФ провела стрельбы «Калибрами» в Черном море
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение