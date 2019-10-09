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Курды нанесли ответный удар по Турции 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары Турции по северу Сирии.
Силы SDF также подожгли несколько нефтяных месторождений в сирийской провинции Хасеке, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственное телевидение Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, она направлена против ИГ и «Рабочей партии Курдистана». Целью операции также является сохранение территориальной целостности Сирии, отметил турецкий президент.
Сирийское телевидение сообщило, что турецкие военные начали наносить авиаудары по двум городам.
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Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , РИА Новости , Нусайбин , Сирия , Турция
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