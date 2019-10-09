Курды нанесли ответный удар по Турции

Силы SDF также подожгли несколько нефтяных месторождений в сирийской провинции Хасеке, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, она направлена против ИГ и « Рабочей партии Курдистана ». Целью операции также является сохранение территориальной целостности Сирии, отметил турецкий президент.

Сирийское телевидение сообщило, что турецкие военные начали наносить авиаудары по двум городам.