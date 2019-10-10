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ВС Турции уничтожили «174 террориста» в ходе операции в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 66 7 часов назад
Турция уничтожила «174 террориста» в Сирии
Фото: РИА Новости
Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в ходе военной операции «Источник мира» в Сирии вооруженные силы Турции «уничтожили 174 террориста».
«В рамках операции «Источник мира» были нейтрализованы еще 19 террористов из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны». Таким образом общее число уничтоженных террористов составляет 174», — цитирует сообщение турецкого ведомства ТАСС.
В среду Турция объявила о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, Операция направлена против курдов и ставит целью создание зоны безопасности на турецко-сирийской границе.
ВС Турции нанесли удары по 181 объекту на территории Сирии. Сообщалось, что бои ведутся в Телль-Абъяде. Известно о жертвах среди мирного населения. Курды также обстреляли турецкие приграничные города. Позже в МИДе Турции заявили, что турецкие войска собираются зайти вглубь территории Сирии как минимум на 30 километров.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Оружие , США , Война в Сирии , МИД , Рабочая партия Курдистана , ИТАР-ТАСС , Сирия , Турция
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