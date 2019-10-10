Турция уничтожила «174 террориста» в Сирии

ВС Турции уничтожили «174 террориста» в ходе операции в Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в ходе военной операции «Источник мира» в Сирии вооруженные силы Турции «уничтожили 174 террориста».

«В рамках операции «Источник мира» были нейтрализованы еще 19 террористов из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны». Таким образом общее число уничтоженных террористов составляет 174», — цитирует сообщение турецкого ведомства ТАСС.

В среду Турция объявила о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, Операция направлена против курдов и ставит целью создание зоны безопасности на турецко-сирийской границе.