«Мы не позволим втянуть нас в гонку вооружений»

Антонов: Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений

США Посол России Анатолий Антонов в ходе выступления в Миддлберийском институте международных исследований заявил, что Россия никому не позволит втянуть себя в гонку вооружений.

«Мы не позволим никому втянуть нас в гонку вооружений, но мы найдём способы защитить нашу страну», — цитирует РИА Новости Антонова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что контрпродуктивный подход США в сфере контроля над вооружениями может разрушить архитектуру стратегической стабильности и привести к новой ракетно-ядерной гонке.

Он также отметил, что из-за создаваемой США неопределённости поставлено под угрозу будущее ещё одного соглашения в сфере ядерных вооружений — Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок действия которого истекает в феврале 2021 года.