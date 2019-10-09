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Антонов: Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений 

RT на русском + ещё 1 29 минут назад
«Мы не позволим втянуть нас в гонку вооружений»
Фото: Р-Спорт
Посол России в США Анатолий Антонов в ходе выступления в Миддлберийском институте международных исследований заявил, что Россия никому не позволит втянуть себя в гонку вооружений.
«Мы не позволим никому втянуть нас в гонку вооружений, но мы найдём способы защитить нашу страну», — цитирует РИА Новости Антонова.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что контрпродуктивный подход США в сфере контроля над вооружениями может разрушить архитектуру стратегической стабильности и привести к новой ракетно-ядерной гонке.
Он также отметил, что из-за создаваемой США неопределённости поставлено под угрозу будущее ещё одного соглашения в сфере ядерных вооружений — Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок действия которого истекает в феврале 2021 года.
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Армия , Оружие , Политика , Сергей Лавров , Анатолий Антонов , РИА Новости , США
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