Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса

У бойцов ополчения ДНР и ЛНР за время боевых действий сформировался уникальный сленг, небольшой словарь которого составил военный журналист Максим Фадеев

Он отметил, что сленг ополченцев «изобилует окопным сарказмом и самоиронией». Свой небольшой «словарь ополченческого сленга ЛДНР» он опубликовал в Telegram-канале RealDoc.

Согласно «словарю», саперов ополченцы называют «одноразовыми», а снайперов — «одноглазыми». Тыловиков — «хищниками амбарными». Связист роты — это «СМС», «прислать СМСку» — прислать радиста с радиостанцией Р-159.

«Баран» — это труп противника, соответственно убить — это «забаранить, прибаранить». «В Сочах» — говорят про самовольно оставившего часть.

«Гомосеками» называли боевиков запрещенного в России «Правого сектора».

Свои названия есть у оружия, использовавшегося ополченцами. «Ксюха» — автомат АКС-74У (автомат Калашникова складной укороченный), «Весло» — АК-74, «Светка» или «плетка» — снайперская винтовка Драгунова, «Калашмат» — автомат Калашникова. «Семерка» — автомат Калашникова образца 1947 года с калибром 7,62мм. «Дашка» — ДШК (крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина). «Пулик» — пулемет Калашникова, «Покемон» — пулемет Калашникова модернизированный. «Федором» назвали пулемет «Утес», а «Собакой» — автоматический гранатомет на станке (АГС).

РПГ-7 прозвали «Трубой», а выстрел из него — «дунуть из трубы». Три вида гранат для РПГ-7 получили свои названия: «Поросенок» — термобарическая, «Морковка» — кумулятивная, а «Карандаш» — осколочная.

Станковый противотанковый гранатомет — «Сапог».

«Девочки» — это мины, а «Пылесос» — танк Т-64.

«Бульбулятором» называют любой артиллерийский ствол, а «Коровой» — бензовоз.

Вылазка или разведка без приказа стала именоваться у ополченцев «джихадом». «Глаза» — это передовой дозор, а у разведчиков есть «обезьяна» — самодельная труба.

«Балаболка» — это радиостанция, а «тапок» или «тапик» — ТА-57 (военно-полевой телефонный аппарат универсального типа с системой индукторного вызова). «Провода, выйти на провода» — выйти на связь по «тапику».

«Стодвадцатая» — литр водки, а «ленточка» — граница с Россией.

Фадеев отмечает, что словарь далеко не полный.