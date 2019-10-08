Неизвестный пытался ослепить пилота F-16 лазером

Неизвестный пытался ослепить пилота бельгийского F-16 лазером

Неизвестный злоумышленник пытался ослепить лазером пилота истребителя F-16 ВВС Бельгии , выполнявшего тренировочный полет у нидерландской границы, пилот не пострадал, виновника инцидента пока не нашли.

О происшествии, которое было зафиксировано накануне вечером, сообщил Лимбургский полицейский оперативный центр. Согласно сообщению, ослепить лазером истребитель пытались в районе бельгийско-нидерландской границы.

"Это опасно и незаконно. К сожалению, подозреваемых пока не нашли. Если у вас есть какая-либо информация по этому инциденту, позвоните", — сообщила полиция.

По информации бельгийских СМИ, пилот смог благополучно приземлиться на авиабазе в Кляйне-Брогель.

В прошлом году суд бельгийского города Хасельт приговорил местного жителя к условному сроку и штрафу в 1,2 тысячи евро за попытку ослепить взлетевший с авиабазы самолет.