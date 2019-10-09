Украинские силовики обстреляли поселок в ЛНР

Украинские силовики обстреляли Золотое накануне разведения сил

Подразделения украинских силовиков обстреляли поселок Золотое в Луганской народной республике (ЛНР) накануне разведения сил и средств, запланированного на 9 октября, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий

«Несмотря на стремление президента Украины Владимира Зеленского решить вооруженный конфликт в Донбассе мирным путем, командиры соединений в зоне карательной операции пытаются сорвать процесс разведения сил и средств на участке №2 «Золотое», начало которого запланировано на 9 октября», — приводит слова Осадчего ТАСС.

Начальник пресс-службы управления Народной милиции отметил, что с целью срыва разведения сил «украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов ЛНР, находящихся в зоне разведения, пытаясь спровоцировать подразделения Народной милиции на ответные действия».

По данным Осадчего, для обстрела украинские силовики применили вооружение БМП и стрелковое оружие, по населенному пункту Золотое было выпущено десять боеприпасов.

«Мы также не исключаем, что организаторами подобной провокации могли быть националисты, прибывшие накануне в Золотое-4», — добавил начальник пресс-службы управления Народной милиции.

«Мы призываем международные организации принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведение провокационных действий на линии боевого соприкосновения, направленных на эскалацию конфликта в Донбассе и выполнить мероприятия по разведению сил и средств. Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не поддаются на провокации противника», — подчеркнул представитель Народной милиции ЛНР

В начале октября все стороны согласовали график разведения сил в Петровском и Золотом и подписали «формулу Штайнмайера». Вопреки этому в понедельник Киев отменил отвод сил в Донбассе, назначенный на 7 октября. Новая дата отвода войск была назначена на среду, 9 октября. После этого украинские националисты пообещали занять позиции ВСУ в Донбассе.