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Снайперский выстрел из РПГ-7 сняли на видео 

Российская Газета 1 час назад
Снайперский выстрел из РПГ-7 сняли на видео
Фото: РИА Новости
В социальных сетях появились эффектные кадры применения повстанцами Йемена гранатомета РПГ-7. Стрелок поразил бронированную цель на расстоянии около 800 метров, в то время как прицельная дальность гранатомета не превышает 700 метров.
В аннотации к ролику сообщается, что представитель одного из отрядов ополченцев-хуситов при стрельбе использовал фактор местности. Гранатометчик произвел выстрел с высокого холма, что сыграло дополнительную роль в поражении цели.
Следует отметить, что в 2017 году принятый на вооружение Советской армии в 1961 году ручной гранатомет РПГ-7 возглавил мировой рейтинг образцов оружия данного типа. В Беларусии оружейники установили на РПГ-7 "интеллектуальный" прицел "Овод-Р", благодаря чему он превратился в высокоточное оружие. Рабочая дальность встроенного лазерного дальномера ПД-7 составляет два километра. Более того, модернизированная версия советского гранатомета под названием название PSRL-1 и GS-777/PSRL-2 с дальностью до 800 метров серийно выпускается в США.
Кстати
Боевой дебют гранатомета РПГ-7 состоялся в 1968 году во Вьетнаме, когда партизаны с его помощью эффективно уничтожали американскую бронетехнику, в том числе танки М-48. Кроме того, РПГ-7 оказались весьма эффективны против вертолетов. В 1993 году в Сомали из него был сбит вертолет Black Hawk 160-го авиаполка спецназначения сухопутных войск США. В Афганистане с 2001 по 2008 год каждый седьмой из восьми американских вертолетов уничтожен этим оружием.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Йемен
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