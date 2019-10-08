Черное море: что США готовят против России

Эксперт оценил план США по «сдерживанию» России в Черном море

Американский исследовательский центр RAND предложил свое видение, как противостоять России в Черном море. Соответствующий доклад был подготовлен совместно с Бухарестским отделением Немецкого фонда Маршалла и Институтом Аспена в Румынии по итогам семинара «Россия, НАТО и черноморская стратегия: региональные перспективы», который прошел еще в марте 2019 года, однако стал доступен для широкой аудитории только 7 октября.

В докладе отмечается, что Черноморский регион является центром конкуренции между Россией и Западом за будущее Европы. Западные специалисты подсчитали, что Россия, по их оценкам, с 2008 года применила силу против других стран региона как минимум четыре раза — однако конкретные примеры не уточнены.

Москва, говорится в документе, также использует информационные, экономические, энергетические и тайные инструменты для продвижения своих целей.

«Другие государства в регионе имеют различные, а иногда и противоречивые интересы, которые они хотят защитить, что сделало разработку согласованной стратегии Запада для решения разнообразных проблем с Россией труднодостижимой», — утверждается в тексте доклада.

Семинар собрал группу из 24 экспертов и бывших должностных лиц из Европы и США. В ходе дебатов участники форума пытались сформулировать ответы на четыре ключевых вопроса:

— Какова стратегия России в Черноморском регионе?

— Как российские инструменты влияния и имеющееся в распоряжении Москвы вооружение поддерживают эту стратегию?

— Каковы основные интересы государств Черноморского бассейна, которые они хотят продвигать и защищать?

— Каковы элементы устойчивой западной стратегии защиты этих интересов?

Черноморский регион, подчеркивается в докладе RAND, занимает видное место в главной цели России — восстановить влияние и контроль на ее периферии, утраченных после распада Советского Союза, и ограничить влияние Запада и интеграцию региональных государств в евроатлантическое сообщество.

По мнению американских аналитиков, переход Крыма под российскую юрисдикцию, модернизация Черноморского флота и увеличение боевого состава Южного военного округа усилили рычаги влияния Москвы в регионе и возможности проецирования силы в Восточное Средиземноморье и на Ближний Восток.

Различные и часто расходящиеся интересы стран Черноморского региона, продолжают авторы доклада, затрудняют формирование единой устойчивой стратегии Запада для противодействия «злонамеренному российскому влиянию и запугиванию» в этом регионе.

Эффективная западная стратегия должна сначала быть более успешной в противостоянии российским информационным операциям, злонамеренному влиянию и гибридным угрозам, считают в RAND.

Развертывание передовых систем противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии для противодействия российским угрозам, проведение все более масштабных учений НАТО и продолжающаяся помощь Запада Украине и Грузии в развитии их национальных оборонительных возможностей может, по мнению RAND, усилить региональное сдерживание.

Различные и порой расходящиеся интересы стран Черноморского региона затрудняют создание единой устойчивой стратегии Запада для защиты общих интересов и противодействия злонамеренному влиянию и запугиванию со стороны России.

Румыния больше смотрит на то, что происходит на севере и северо-востоке Украины и Молдавии , в то время как Болгария больше озабочена событиями на юге, включая действия Турции , миграцию из Сирии и возрождение радикальной исламистской угрозы.

Тем не менее большинство участников семинара в Бухаресте на концептуальном уровне согласились с важностью разработки и реализации согласованной общей стратегии, хотя согласие относительно того, какими должны быть фактические элементы такой стратегии, было далеко не единодушным.

Основным препятствием для сотрудничества в области обороны между государствами региона является отсутствие общего восприятия угрозы, аналогичного тому, которое разделяют страны Балтии и другие страны Северной Европы.

Например, Болгария не поддержала румынское предложение в преддверии Варшавского саммита 2016 года о расширении военно-морских учений НАТО на Черном море.

Со своей стороны, Турция настаивает на сохранении статус-кво в регионе, действуя так, как будто она по-прежнему является аналогом России в военно-морской мощи.

Напротив, Украина и Грузия более остро обеспокоены «российской угрозой», приветствовали румынское предложение и поддерживают предложения Бухареста по поводу расширения военного присутствия НАТО и расширения регионального сотрудничества в области обороны.

Таким образом, политические предпочтения двух партнеров НАТО (Украина и Грузия) более согласованы, чем позиции трех государств-участников альянса (Болгарии, Румынии и Турции) в этом регионе.

Более того, даже несмотря на то что страны Балтии и Польша выиграли от относительно широкого признания ЕС и НАТО надвигающейся «российской угрозы» для Северной Европы, ключевые правительства Евросоюза НАТО проявляют мало интереса к безопасности Черного моря, отмечается в докладе RAND.

Несколько участников семинара в Бухаресте утверждали, что Великобритания, Франция и Германия больше сосредоточены на нынешних политических кризисах — таких как Brexit, миграция и стабилизация конфликтных зон на Ближнем Востоке и в Африке, чем на проблемах стран Юго-Восточной Европы.

Отсутствие общего восприятия угрозы отражает уровни сил НАТО в Черноморском регионе, которые, по мнению большинства участников семинара, недостаточны для надежного сдерживания России.

Передовое присутствие НАТО в государствах Черноморского бассейна весьма ограничено, и многие европейские правительства, похоже, не заинтересованы в предоставлении войск для многонациональной бригады в Румынии или расширении морского присутствия НАТО на Черном море. А военное присутствие США в Румынии в значительной степени является двусторонней договоренностью.

Отсутствие общего восприятия угрозы также проистекает из расхождений во взглядах западноевропейских стран относительно того, является ли Черноморский регион неотъемлемой частью Европы и Европейского союза или просто «соседом» ЕС.

Есть европейские правительства, которые рассматривают Черноморский регион как часть Европы, а ЕС поддерживают политику, которая способствует стабильности, процветанию и безопасности в регионе, тогда как есть и руководители в ЕС, которые рассматривают регион только как «соседей», сосредоточены на политике ограниченной стабильности и избегают давления на Россию, считают в RAND.

Последний подход может фактически способствовать длительной нестабильности в регионе, поощряя настойчивость России и прямую агрессию, считают американские аналитики.

Еще одно препятствие на пути к достижению общей западной стратегии касается разделения военного потенциала между Востоком и Западом. Большинство стран бывшего Восточного блока в Причерноморье имеют устаревшую военную технику, возможности которой не соответствуют характеристикам западных стран-членов НАТО, считают американские специалисты.

В свете приостановления США участия Турции в программе F-35, разрыв в военных возможностях, вероятно, увеличится в этом году, когда Турция будет подвергаться санкциям США за принятие на вооружение национальных вооруженных сил российской зенитной ракетной системы С-400. Развертывание С-400 также может поставить Турцию на путь дальнейшего военного сотрудничества с Россией, говорится в докладе.

При этом доверие к США в регионе снижается. В государствах Черноморского бассейна широко распространено мнение, что у России есть последовательная стратегия, в то время как Соединенные Штаты стали менее предсказуемыми в своих действиях в регионе.

В отсутствие внятной политики США маловероятно, что прибрежные страны и другие европейские члены НАТО смогут выработать согласованную стратегию по отношению к России, полагают эксперты RAND.

Дополнительным препятствием для выработки общей стратегии борьбы с российской агрессией является испорченное восприятие Запада в некоторых странах региона. Поскольку международная политика стала более хаотичной, доверие к странам ЕС и НАТО среди государств Черноморского бассейна уменьшилось.

Несколько участников cеминара в Бухаресте отметили, что не существует чисто военного решения проблемы безопасности в Черном море. Поэтому эффективная западная стратегия должна сначала лучше конкурировать с Россией за чаяния граждан в Черноморском регионе. Это, полагают в RAND, требует более эффективных и более интегрированных стратегических коммуникационных усилий, а также усилий по противодействию кибер— и гибридным угрозам.

Также существует необходимость в более надежной и устойчивой военной системе сдерживания. Румыния и Болгария не могут противостоять России самостоятельно, и приверженность Турции альянсу в будущем кризисе с Россией стала неопределенной, утверждают эксперты RAND.

Одним из способов усиления сдерживания Москвы может быть развертывание передовых систем противовоздушной обороны и береговой обороны в Румынии и Болгарии. Постоянная помощь Украине и Грузии в развитии их потенциала национальной обороны, как это делают Соединенные Штаты и другие правительства, также способствует региональному сдерживанию, полагают в RAND.

Ранее «Газета.Ru» писала, как может выглядеть гипотетический вооруженный конфликт в регионе Черного моря.

К примеру, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считал, что к непреднамеренному военному столкновению России и США может привести обострение обстановки в регионе Черного моря. Там Москва и Вашингтон «уже действуют в одном и том же оперативном пространстве или могут действовать, если США и дальше будут поддерживать провокации Украины».

Однако большинство военных специалистов к подобному сценарию относятся весьма скептически.

«Еще со времен Второй Мировой войны известно, что флот массированному удару боевой авиации эффективно противостоять не может», — пояснил «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По его словам, без господства в воздухе флот обречен на поражение, кто бы и какие силы ни ввел в Черное море. А создать подобное господство в воздухе в этом регионе в настоящее время могут только Воздушно-космические силы Вооруженных сил России.

Поэтому любые разговоры о каких-либо коалициях в водах Черного моря по большому счету лишены смысла, считает военачальник. Даже если предположить, что потенциальные противники Москвы смогут сформировать какую-либо авиационную группировку, что само по себе очень непросто, учитывая специфические позиции той же Турции, то следует учесть, что Россия на Крымском полуострове и в прилегающих регионах обладает достаточно мощной группировкой самых современных сил и средств ПВО.

К тому же, она в самые короткие сроки может быть значительно усилена, подчеркивает генерал.

По мнению Запаренко, ситуация в настоящее время выглядит следующим образом — на Черном море будет господствовать либо наша авиация, либо вообще никакая. К этому надо добавить еще одно важное обстоятельство, напоминает генерал. Акватория Черного моря весьма ограничена по площади. А Россия обладает весьма значительными возможностями по уничтожению кораблей любых классов гипотетических противников при стрельбе непосредственно с берега.

В частности, береговые войска Черноморского флота (11-я и 15-я береговые ракетно-артиллерийские бригады) имеют на оснащении ракетные комплексы 3К60 «Бал» с противокорабельной ракетой Х-35, К300П «Бастион» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой «Яхонт» («Оникс»). К этому следует добавить береговой противокорабельный шахтного базирования «Утес» с крылатыми ПКР П-35Б и 3М44 «Прогресс», а также 130-мм береговые самоходные пушки А-222 «Берег».

В зоне поражения ракетных и артиллерийских комплексов Береговых войск ЧФ находится практически все Черное море. И появляться там вражеским судам сегодня просто самоубийственно, заключает генерал Запаренко.