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Минобороны раскрыло свои планы на городские автобусы в случае войны 

Lenta.ru + ещё 3 12 часов назад
Раскрыты планы Минобороны на автобусы в случае войны
Фото: РИА Новости
В случае введения военного положения Минобороны будет использовать часть рейсовых и междугородных автобусов как санитарный транспорт. Об этом газете «Известия» рассказали в военном ведомстве.
При этом данный вид транспорта будет изыматься у предприятий и муниципалитетов лишь в случае крайней необходимости и с выплатой компенсации от государства.
Из набранного таким способом автопарка будут формироваться отдельные автосанитарные роты, которые будут действовать в глубоком тылу, а с передовой раненых будут эвакуировать поездами и самолетами.
Такой порядок транспортировки раненых был отработан в ходе сентябрьских стратегических учений «Центр-2019». Во время маневров были организованы автобусные маршруты, по которым солдат бесперебойно доставляли в госпитали. Во время учений машины подверглись переделке — вместо части сидений устанавливались носилки и медицинское оборудование.
В 2014 году был утвержден приказ Министра обороны Российской Федерации о военно-транспортной обязанности. Согласно документу, среди прочего «призыву» подлежат автобусы, специализированные пассажирские транспортные средства, грузовики, а также транспортные средства повышенной проходимости, квадроциклы, мотовездеходы и снегоходы.
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Комментарии
Армия , Другое , Оружие , Министерство обороны , газета "Известия"
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