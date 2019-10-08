Раскрыты планы Минобороны на автобусы в случае войны

Минобороны раскрыло свои планы на городские автобусы в случае войны

В случае введения военного положения Минобороны будет использовать часть рейсовых и междугородных автобусов как санитарный транспорт. Об этом газете «Известия» рассказали в военном ведомстве.

При этом данный вид транспорта будет изыматься у предприятий и муниципалитетов лишь в случае крайней необходимости и с выплатой компенсации от государства.

Из набранного таким способом автопарка будут формироваться отдельные автосанитарные роты, которые будут действовать в глубоком тылу, а с передовой раненых будут эвакуировать поездами и самолетами.

Такой порядок транспортировки раненых был отработан в ходе сентябрьских стратегических учений «Центр-2019». Во время маневров были организованы автобусные маршруты, по которым солдат бесперебойно доставляли в госпитали. Во время учений машины подверглись переделке — вместо части сидений устанавливались носилки и медицинское оборудование.

В 2014 году был утвержден приказ Министра обороны Российской Федерации о военно-транспортной обязанности. Согласно документу, среди прочего «призыву» подлежат автобусы, специализированные пассажирские транспортные средства, грузовики, а также транспортные средства повышенной проходимости, квадроциклы, мотовездеходы и снегоходы.