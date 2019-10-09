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Турция выдвинула сирийским курдам ультиматум 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 30 31 минуту назад
Турция выдвинула сирийским курдам ультиматум
Фото: globallookpress.com
Руководитель управления администрации президента Турции по связям с общественностью Фахреттин Алтун обратился к сирийским курдам, предложив им сдаться под угрозой наступления турецкой армии и боевиков так называемой Сирийской свободной армии (ССА) на подконтрольные курдам территории Сирии.
Представитель администрации президента Турции обратился к сирийским курдам, отметив, что «они могут либо сдаться, либо мы [Турция] остановим их попытки пресечь наши усилия по борьбе с террористической группировкой „Исламское государство“ (ИГ, запрещена в России)», передает ТАСС.
«Военные Турции совместно с Сирийской свободной армией в самом скором времени пересекут границу Турции и Сирии», — подчеркнул турецкий чиновник.
Напомним, в минувшую субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии.
В понедельник США отвели силы от сирийско-турецкой границы, отказавшись поддерживать операцию Турции на севере Сирии. После этого ВВС Турции нанесли удар по штабу курдов на северо-востоке Сирии, а турецкая артиллерия обстреляла позиции курдов в Ракке.
Во вторник в Пентагоне объявили, что вывели американские войска из района предполагаемого наступления Турции в Сирии. В тот же день сирийские курды выразили готовность начать диалог с Дамаском и Москвой.
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Армия , Войска , Война в Сирии , Свободная сирийская армия , Пентагон , Исламское государство , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Сирия , Турция
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