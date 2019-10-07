В Сенате США раскритиковали вывод войск из Сирии

В Сенате США раскритиковали «поспешный вывод» американских войск из Сирии

По мнению Макконнелла, масштабный конфликт между Турцией и партнерами США в Сирии (курдские формирования, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии») может серьезно навредить отношениям Анкары и Вашингтона и привести к изоляции Турции.

Напомним, в минувшую субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии. В связи с этим заявлением Кремль призвал Турцию соблюдать суверенитет Сирии.

В понедельник США отвели силы от сирийско-турецкой границы, отказавшись поддерживать операцию Турции на севере Сирии. При этом президент США Дональд Трамп призвал закончить «нелепые бесконечные войны» в Сирии и вернуть военнослужащих США домой.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии.