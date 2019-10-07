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Франция призвала Турцию отказаться от операции в Сирии 

RT на русском 21 минуту назад
Франция призвала Турцию отказаться от операции в Сирии
Фото: Reuters
Франция призывает Турцию отказаться от планов провести военную операцию на северо-востоке Сирии, которая, по мнению Париж, может поставить под угрозу борьбу международной коалиции с террористами.
Об этом заявил представитель МИД Франции.
«Франция выражает сильную обеспокоенность появлением информации относительно возможного проведения односторонней военной операции Турции на северо-востоке Сирии», — цитирует ведомство ТАСС.
В Париже добавили, что турецкая операция «будет противоречить интересам международной коалиции».
5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.
В ЕС раскритиковали планируемую операцию.
Как отметила представитель европейской дипслужбы Майя Косьянчич, возобновление боевых действий на северо-востоке Сирии подрывает перспективы мирного урегулирования конфликта и ухудшает положение населения.
Соединённые Штаты, в свою очередь, заявили, что не будут поддерживать военную операцию Турции и не будут находиться поблизости от места проведения операции.
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Комментарии
Армия , В мире , Войска , Майя Косьянчич , Реджеп Эрдоган , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС , Сирия , Турция , Франция
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