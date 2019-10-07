Франция призвала Турцию отказаться от операции в Сирии

Франция призывает Турцию отказаться от планов провести военную операцию на северо-востоке Сирии , которая, по мнению Париж, может поставить под угрозу борьбу международной коалиции с террористами.

Об этом заявил представитель МИД Франции.

«Франция выражает сильную обеспокоенность появлением информации относительно возможного проведения односторонней военной операции Турции на северо-востоке Сирии», — цитирует ведомство ТАСС.

В Париже добавили, что турецкая операция «будет противоречить интересам международной коалиции».

5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.

Как отметила представитель европейской дипслужбы Майя Косьянчич , возобновление боевых действий на северо-востоке Сирии подрывает перспективы мирного урегулирования конфликта и ухудшает положение населения.

Соединённые Штаты, в свою очередь, заявили, что не будут поддерживать военную операцию Турции и не будут находиться поблизости от места проведения операции.