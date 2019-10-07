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США проведут в 2020 году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
США проведут крупнейшую за 25 лет переброску войск
Фото: Reuters
Соединенные Штаты планируют провести в следующем году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу — в Прибалтику и Польшу — в рамках масштабных учений Defender 2020. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении расположенного в Висбадене штаба армии США в Европе.
Всего в учениях будут задействованы около 37 тыс. военных из 19 стран, причем в Европу будет переброшено около 20 тыс. американских солдат. Заявленной целью маневров является повышение боеспособности НАТО и устрашение потенциального противника.
Германия станет логистическим центром во время учений, которые пройдут в период с апреля по май 2020 года. Они призваны проверить скорость переброски войск НАТО и уровень их взаимодействия.
"Эти способности важны, чтобы за короткий промежуток времени показать мощь. Наша боеспособность успокаивает союзников и отпугивает возможного противника", — заявил командующий армией США в Европе Кристофер Каволи.
Германская сторона считает важным в ходе учений проверить возможности существующей инфраструктуры — мостов и путей сообщения — для переброски крупных сил, отмечает агентство DPA.
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Комментарии
Армия , Войска , США , НАТО , ИА DPA , Польша
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