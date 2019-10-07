США придумали, как сдержать Россию в Черном море

RAND — некоммерческая организация, частично финансируется правительством США и проводит исследования в том числе для американских Вооруженных сил.

Недавно центр представил доклад на тему «Россия, НАТО и стратегия безопасности в Черном море». В нем черноморский регион назван центром конкуренции между Россией и Западом за будущее Европы, а также сказано, что Москва четырежды с 2008 года использовала военную силу против стран региона.

Кроме того, Россия якобы применяет информационные, экономические, энергетические и другие инструменты для превращения Черного моря в свои внутренние воды.

В этой связи в RAND отмечают важность, но и трудность разработки и реализации западными странами последовательной стратегии для противодействия России с целью защиты своих общих интересов в черноморском регионе.

Авторы доклада убеждены, что достижению этой цели среди прочего поспособствует помощь Украине и Грузии в развитии их оборонных потенциалов, развертывание ракетных комплексов и систем ПВО в Румынии и Болгарии, а также расширение учений НАТО.