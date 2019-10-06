РФ проинспектирует Швейцарию, Чехию и Словакию

Проверка безопасности: военные РФ проинспектируют территории Швейцарии, Чехии и Словакии

Проверка должна дать представление о военных планах наших партнеров в рамках реализации венского документа 2011 года.

С 7 по 10 октября в рамках реализации венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Швейцарии . Об этом сообщает Минобороны РФ.

По словам начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, инспекция осуществляется для определения масштабов уведомляемой военной деятельности или ее отсутствия в пределах указанного района. Площадь района охватывает около 16 тысяч квадратных километров.

В ходе инспекции российские специалисты посетят учебные полигоны, получат информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях.

В тот же период российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Чехии. Его площадь также будет охватывать около 16 тысяч квадратных километров.

Также с 7 по 11 октября в рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия Германии и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на шведском самолете наблюдения СААБ-340Б с аэродрома Кубинка.

В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной до говором аппаратуры наблюдения.

РФ также планирует выполнить наблюдательный полет с аэродрома открытого неба Слияч на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Словакии. Максимальная дальность полета составит 1170 километров.

Наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.