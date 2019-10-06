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Проверка безопасности: военные РФ проинспектируют территории Швейцарии, Чехии и Словакии 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
РФ проинспектирует Швейцарию, Чехию и Словакию
Фото: ТК «Звезда»
Проверка должна дать представление о военных планах наших партнеров в рамках реализации венского документа 2011 года.
С 7 по 10 октября в рамках реализации венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Швейцарии. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По словам начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, инспекция осуществляется для определения масштабов уведомляемой военной деятельности или ее отсутствия в пределах указанного района. Площадь района охватывает около 16 тысяч квадратных километров.
В ходе инспекции российские специалисты посетят учебные полигоны, получат информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях.
В тот же период российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Чехии. Его площадь также будет охватывать около 16 тысяч квадратных километров.
Также с 7 по 11 октября в рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия Германии и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на шведском самолете наблюдения СААБ-340Б с аэродрома Кубинка.
В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной до говором аппаратуры наблюдения.
РФ также планирует выполнить наблюдательный полет с аэродрома открытого неба Слияч на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Словакии. Максимальная дальность полета составит 1170 километров.
Наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.
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Комментарии
Армия , Войска , Словакия , Чехия , Швейцария
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