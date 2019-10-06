Советник президента ЦАР заявил о приезде в страну сотрудников ЦРУ

Американская разведка отправила в Центральноафриканскую республику группу сотрудников после того, как туда приехали российские специалисты, заявил советник по нацбезопасности президента ЦАР Валерий Захаров в эфире "Вестей недели" на телеканале "Россия 1".

Александра Расторгуева и Такое заявление он сделал в репортаже журналиста ВГТРК Александра Рогаткина о ситуации в республике. В конце сентября вышла первая часть сюжета, где съемочная группа показала то самое место в 20 километрах севернее города Себю, где в 2018 году убили российских журналистов Орхана Джемаля Кирилла Радченко . Кроме того, телеканал впервые опубликовал видеосвидетельства водителя, выжившего при обстреле съемочной группы.

В репортаже также показали отель, где, по словам советника, расположились американцы. Захаров рассказал, что речь идет о маленьком подразделении. Часть сотрудников ЦРУ находится в отеле, но в основном они ездят на машинах по городу и пеленгуют эфир.

"Они признались: нас здесь давно не было, но с вашим присутствием нам пришлось приехать", — заявил Захаров.

По его словам, американцы стали активно оказывать помощь правительству республики.

"То есть получается, Россия всех взбодрила на оказание еще большей помощи. То есть все стали соревноваться, кто больше поможет ЦАР", — отметил он.

Министр обороны ЦАР Ноэль Койяра в сюжете заявил, что в республику на 14 самолетах прибыла уже вторая партия российского оружия, поставки проходят под контролем инспекторов ООН

Как напомнил первый секретарь посольства России в республике Виктор Токмаков, Москва завершила поставки оружия в ЦАР в сентябре. Их согласовал Совбез ООН

По его словам, речь идет о легком стрелковом оружии — автоматах, боеприпасах, пистолетах. Среди поставленного в ЦАР оружия — пулеметы, автоматы Калашникова и несколько десятков снайперских винтовок Мосина образца 1944 года.

Ситуация в республике

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. Совбез ООН впервые ввел общее и полное эмбарго на поставки оружия в Центральноафриканскую Республику в 2013 году.

Организация приняла резолюцию, запрещающая странам-членам ООН поставлять в ЦАР оружие, участвовать в обучении ее граждан или посылать туда наемников. Позднее к оружейному эмбарго добавились запрет на поездки физических лиц и замораживание активов физических и юридических лиц, список которых устанавливает комитет по санкциям.

Совбез ООН в начале 2019 года единогласно проголосовал за продление санкций в отношении Центральноафриканской республики до 31 января 2020 года. Текст резолюции предусматривает, что мандат группы экспертов, оказывающей помощь Комитету по санкциям в отношении ЦАР, продлен до 29 февраля 2020 года.