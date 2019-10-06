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Россия подарила ЦАР винтовки Мосина 

Российская Газета + ещё 4 51 минуту назад
Россия подарила ЦАР винтовки Мосина
Фото: Josiah Purtlebaugh/Wikimedia.org
14 транспортных самолетов доставили из России в Центральноафриканскую Республику партию стрелкового оружия. В ЦАР прилетели винтовки Мосина образца 1944 года, автоматы Калашникова и ручные пулеметы.
Нынешняя партия оружия — вторая, доставленная в Африку в рамках помощи, оказываемой ЦАР Россией с начала 2018 года. В стране также работают российские военные инструкторы, обучившие более трех тысяч сотрудников местных силовых структур.
— Из-за кризиса страна лишилась практически всех силовых органов, поэтому роль России в их возрождении была важнейшей и первейшей, — рассказал телеканалу "Россия" первый секретарь посольства РФ в ЦАР Виктор Токмаков.
В конце сентября глава российского МИДа Сергей Лавров уведомил ООН что военная помощь оказывается ЦАР на безвозмездной основе. В ведомстве рассказали, что в этом вопросе Россия активно сотрудничает с Францией.
— Мы благодарны за помощь. Чтобы встать на ноги стране, находящейся в кризисе, необходима помощь многих друзей, — приводит телеканал слова представителя властей ЦАР.
Винтовка Мосина образца 1944 года — последняя модификация знаменитого оружия. Она укорочена на 41 сантиметр и превращена в карабин. Масса снизилась на 800 граммов, остальные характеристики остались без изменений.
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Комментарии4
Армия , Оружие , Сергей Лавров , МИД , ООН , ЦАР
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