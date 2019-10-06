Россия подарила ЦАР винтовки Мосина

14 транспортных самолетов доставили из России Центральноафриканскую Республику партию стрелкового оружия. В ЦАР прилетели винтовки Мосина образца 1944 года, автоматы Калашникова и ручные пулеметы.

Нынешняя партия оружия — вторая, доставленная в Африку в рамках помощи, оказываемой ЦАР Россией с начала 2018 года. В стране также работают российские военные инструкторы, обучившие более трех тысяч сотрудников местных силовых структур.

— Из-за кризиса страна лишилась практически всех силовых органов, поэтому роль России в их возрождении была важнейшей и первейшей, — рассказал телеканалу "Россия" первый секретарь посольства РФ в ЦАР Виктор Токмаков.

— Мы благодарны за помощь. Чтобы встать на ноги стране, находящейся в кризисе, необходима помощь многих друзей, — приводит телеканал слова представителя властей ЦАР.

Винтовка Мосина образца 1944 года — последняя модификация знаменитого оружия. Она укорочена на 41 сантиметр и превращена в карабин. Масса снизилась на 800 граммов, остальные характеристики остались без изменений.